MotoGP, Aleix Espargarò record e prima posizione nelle pre-qualifiche del Montmelò, Bagnaia 4°, fuori dalla top10 Marquez

Aleix Espargarò si ritirerà al termine della stagione ma, per il momento, non diteglielo. Il padrone di casa infatti ha piazzato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del Montmelò abbiamo assistito ad un turno che, come tradizione, nelle prime fasi ha visto i piloti lavorare su set-up e gomme, quindi nel finale i time attack hanno preso il proscenio.

Sull’asfalto rovente della pista posizionata ad una ventina di chilometri di Barcellona, la prestazione di riferimento porta la firma di Aleix Espargarò (Aprilia) che prova a ripetere il weekend perfetto di un anno fa, mettendo a segno un 1:38.562 (nuovo record della pista) con un margine di appena 72 millesimi sul sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) che, nonostante un paio di scivolate, ha messo in mostra un ottimo feeling con la sua moto. Terzo crono per lo spagnolo Pedro Acosta (Gas Gas Tech3) a soli 73 millesimi.

Quarta posizione, invece, per Francesco Bagnaia (Ducati Factory). Il due-volte campione del mondo ha chiuso con una bella progressione a soli 133 millesimi dalla vetta, soffrendo però nel T4, settore nel quale perde tutto il suo distacco. In quinta posizione troviamo l’australiano Jack Miller (Red Bull KTM) a 140 confermando la bontà della moto austriaca, quindi è sesto Jorge Martin (Ducati Pramac) a 231 millesimi, meno brillante rispetto alla mattinata.

Settimo tempo per Enea Bastianini (Ducati Factory) a 252 millesimi da Espargarò, quindi ottavo per un ritrovato Franco Morbidelli (Ducati Pramac) a 269, quindi nono Alex Rins (Yamaha) al suo primo guizzo stagionale (+0.481), mentre completa la top10 Maverick Vinales (Aprilia) a 496.

Si ferma in 14a posizione Fabio Quartararo (Yamaha) a 790 millesimi, quindi solamente 16° Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina VR46) ancora in alto mare con la sua GP23 (+0.820), quindi alle sue spalle il suo compagno di team Fabio Di Giannantonio a 917, mentre è desolatamente 22° Luca Marini (Honda Repsol) a 1.756.