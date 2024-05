Moto2, Sergio Garcia il migliore del venerdì a Le Mans. Decimo Tony Arbolino

Sergio Garcia sale in cattedra in occasione della FP1 del GP della Francia, sesto appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto2. In occasione della seconda sessione della giornata odierna il centauro del team MT Helmets – MSI ha fatto la differenza nel terzo e nel quarto settore in una top 3 dominata dal team Boscoscuro.

Ma andiamo con ordine. Il pilota con il casco numero 3 ha segnato un crono di 1:35.473, precedendo la SpeedUP di Alonso Lopez, secondo con una differenza di +0.076 davanti al compagno di squadra Fermin Aldeguer, terzo a +0.292.

Molto bene poi Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini Moto2), il quale ha centrato la quarta piazza con un gap di +0.307, precedendo così Joe Roberts (Kalex OnlyFans American Racing Team), quinto a +0.310, Ai Ogura (MT Helmets), sesto a +0.369 e Barry Baltus (RW-Idrofoglia Racing GP), settimo a +0.550.

Da menzionare poi Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team), unico italiano in top 10 bravo a centrare la Q2 con +0.711. Niente da fare invece per l’altro italiano, Dennis Foggia (Italtrans Racing Team), non andato oltre la ventiduesima moneta come dimostra il ritardo di +1.461