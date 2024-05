Moto2, Alonso Lopez il più veloce della FP1 a Le Mans. Tony Arbolino nella top-10

Sole su Le Mans nel primo giorno di prove libere del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di Moto2. Sul circuito transalpino, in minima parte di quello impiegato nella celebre 24 Ore, i centauri della classe intermedia hanno lavorato per trovare il giusto bilanciamento su circuito che richiede tanto in termini di frenata e di trazione.

Un turno che ha parlato decisamente Speed Up. Lo spagnolo Alonso Lopez ha fermato i cronometri sul tempo di 1:35.556 a precedere di 0.155 il compagno di squadra, Fermin Aldeguer. In terza posizione si è inserito l’attuale leader del campionato, l’americano Joe Roberts, che con la sua Kalex OnlyFans American Racing Team ha terminato a 0.384.

Nella top-10 troviamo poi l’altro iberico Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini Moto2) a 0.461, il giapponese Ai Ogura (MT Helmets – MSI), lo spagnolo Sergio Garcia (MT Helmets – MSI) a 0.631, il belga Barry Baltus (RW-Idrofoglia Racing GP) a 0.689, il britannico Jake Dixon (CFMOTO Inde Aspar Team) a 0.729, Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team) a 0.813 e lo spagnolo Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team) a 0.854.

Arbolino ha faticato a trovare la quadra in termini d’assetto, vedremo se nella seconda sessione le cose cambieranno. Non ci sarà, invece, per l’intero weekend Celestino Vietti. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo era stato operato negli scorsi giorni a seguito della frattura alla clavicola riportata nei test di Jerez de la Frontera dello scorso 30 aprile e, nonostante si sentisse bene, è stato dichiarato unfit. La commissione medica, infatti, ha stabilito che fosse passato troppo poco tempo in relazione alla gravità della frattura. Il centauro nostrano tornerà a Barcellona (24-26 maggio). In casa Italia, quindi, va segnalato il 13° tempo di Dennis Foggia in sella alla Kalex Italtran Racing Team a 1.017 dalla vetta.