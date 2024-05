Lorenzo Sonego parla di Jannik Sinner e rivela un particolare importante

Un’indicazione chiara. Lorenzo Sonego è nella sua Torino per disputare il Challenger175 e cercare di mettere fieno in cascina nella sua classifica mondiale. L’obiettivo è centrare la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, ma ancor di più invertire la tendenza di una stagione in cui di soddisfazioni ne sono arrivate molto poche. Iniziato il sodalizio tecnico con Fabio Colangelo già da alcune settimane, Sonny spera di avere da questo torneo e anche dal prossimo Roland Garros indicazioni più positive.

Parlando di Torino, inevitabilmente, il riferimento è andato a Jannik Sinner. L’altoatesino, infatti, è presente nel capoluogo piemontese per recuperare la propria condizione nella struttura del J Medical, visti i problemi all’anca che gli hanno impedito di giocare a Roma. Nel corso della conferenza stampa, Sonego ha fornito ai media un’informazione importante rispetto alle intenzioni del 22enne pusterese.

Alla domanda se ci fosse stato modo di sentire Jannik, visto il legame di amicizia esistente, Lorenzo ha dichiarato: “So che ha altro a cui pensare: deve curarsi, cercare di pensare alle sue cose. Ci sentiamo, lui mi tiene aggiornato su come sta e io tengo aggiornato lui. Sta recuperando per cercare di essere in forma per Parigi“, le parole delle classe ’95 del Bel Paese.

Dopo che quest’oggi l’allenatore australiano Darren Cahill ha postato una foto sui social in cui ha informato della sua partenza per raggiungere il n.2 del mondo, c’è anche la conferma dal compagno di Davis del desiderio di esserci al Roland Garros. A questo punto, non resta che attendere lo sviluppo della situazione per capire se vedremo Sinner nella città degli Innamorati oppure no.