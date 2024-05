Lorenzo Musetti centra il secondo turno al Roland Garros: dominato Galan

Lorenzo Musetti centra il secondo turno del Roland Garros: il carrarino supera Daniel Elahi Galan con il punteggio di 6-3, 6-3, 7-5 in due ore e venticinque minuti di gioco. Una partita mai stata in discussione se non per un piccolo passaggio a vuoto nel terzo set che di fatto ha solo allungato la pratica. Al secondo turno sfida ad uno tra Gael Monfils e Thiago Seyboth Wild.

Il primo set è tutto all’insegna di un solo canovaccio: quando lo scambio inizia per davvero, Musetti fa semplicemente quel che vuole, disponendo di Galan a proprio piacimento. La sola eccezione è legata al primo game, in cui il toscano parte a rilento e deve fronteggiare due palle break (e sulla prima viene salvato da una nefandezza del colombiano a rete). Il dritto diventa la chiave, per il numero 2 d’Italia, sul 2-1: sale sul 15-40, poi con un gran bel rovescio in risposta, alla seconda chance, concretizza il 3-1. Di lì in avanti il toscano mai ha problemi al servizio, anzi ha anche un set point sul 5-2, che non riesce però a sfruttare. Poco male: bastano pochi ulteriori minuti per la chiusura.

Parte un po’ meglio il sudamericano nel secondo parziale, nel quale trova il modo di dar fastidio in maniera leggermente più ampia a Musetti soprattutto nei primi due game in battuta. Si tratta, all’atto pratico, del momento migliore del suo match, nel quale riesce a trovare un buon livello di gioco. E lo mantiene fino al 3-3 40-15, momento nel quale, tra dritti del carrarino e scelte strategiche totalmente insensate, finisce per subire il break. Si tratta del momento decisivo, perché Musetti guadagna notevolmente in fiducia e, di rimando, infila tre giochi consecutivi con grande qualità per assicurarsi un altro 6-3.

La serie di game vinti in sequenza di Musetti continua e si allunga a sei, mentre il sole splende su Parigi. In buona sostanza, di giocatore rimasto in campo ce n’è solo uno e non è certo Galan, con il colombiano che ora paga una differenza di livello nei confronti del toscano. Sul 3-0 c’è anche una palla break, che però è cancellata con un ace. Ce n’è un’altra e anche questa se ne va, poi però il toscano gioca un brutto quinto game e, nel momento più imprevedibile, perde per la prima volta la battuta. I due giocatori seguono i servizi fino al 6-5, quando Musetti piazza l’allungo decisivo sfruttando due incertezze gravi a rete di Galan e chiudendo così il match.

Statistiche che indicano l’evidente differenza tra i due: Musetti ha raccolto l’87% di punti con la prima contro il 62% del giocatore colombiano. Ottimo anche il saldo vincenti-errori: 37 a 21 rispetto al 24-26 di Galan.