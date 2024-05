LIVE Sinner-Kotov, Roland Garros 2024 in DIRETTA: l’azzurro ritrova il russo dopo Madrid

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del terzo turno del Roland Garros che vedrà opposto Jannik Sinner al russo Pavel Kotov. Secondo confronto diretto tra i due a distanza di un mese dalla sfida di Madrid in cui l’azzurro si impose in due parziali. Il vincente del match troverà agli ottavi di finale uno tra l’australiano Sebastian Ofner ed il francese Corentin Moutet.

Sinner, ventitreenne di San Candido, si presenta a questo appuntamento dopo aver superato in tre parziali sia l’americano Christopher Eubanks che il veterano transalpino Richard Gasquet. Smaltiti i problemi all’anca evidenziati a Madrid, il numero uno d’Italia deve man mano trovare la condizione migliore dopo quasi un mese di assenza da eventi ufficiali.

Dal canto suo Kotov, venticinquenne moscovita, è giunto al terzo turno lasciando per strada tre set. Vittorioso al quinto parziale nel match di primo turno contro il britannico Cameron Norrie, il tennista dell’Europa dell’est ha poi superato lo svizzero Stan Wawrinka in 4 set. Tennista prettamente da superfici rapide, in questa stagione è riuscito sulla terra battuta a raggiungere i quarti a Lione e le semifinali a Marrakech.

Il terzo turno del Roland Garros 2024 tra Jannik Sinner ed il russo Pavel Kotov sarà il secondo match dalle 12.00 sul Philippe-Chatrier dopo la sfida tra l’americana Coco Gauff e l’ucraina Dajana Yestremska. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Eurosport, ed in streaming su Eurosport.it, DAZN e Discovery. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!