F1 oggi in tv, GP Monaco 2024: orari FP3 e qualifiche, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 25 maggio, andrà in scena la seconda giornata del weekend del GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato del Principato si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e le qualifiche andranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale.

La Ferrari ha cominciato bene il proprio fine-settimana con Charles Leclerc. Il padrone di casa ha voluto far vedere ai suoi rivali il proprio potenziale e specialmente nella FP2 ha destato una grande impressione. Charles ha voglia di interrompere la tradizione negativa in terra monegasca e vuole a tutti i costi conquistare la pole, per garantirsi in gara una posizione privilegiata.

La Red Bull, dal canto suo, deve fare i conti con alcuni problemi su questo tracciato. Le varie sconnessioni presenti hanno un po’ messo in crisi il rendimento della RB20 e di questo si è lamentato Max Verstappen. Vedremo se l’olandese riuscirà a fare come a Imola, mettendoci una pezza. Attenzione al redivivo Lewis Hamilton, che a Monaco sembra avere il feeling giusto con la W15.

La seconda giornata del week end del GP di Monaco, ottavo round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e da Sky Sport 4K (213). TV8 e TV8.it trasmetteranno la differita in chiaro delle qualifiche dalle 18.25, mentre non vi sarà copertura della FP3, trasmessa esclusivamente da Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma del day-2.

A CHE ORA LA F1 OGGI IN TV

Sabato 25 maggio

Ore 12.30-13.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213).

Ore 16.00, F1, Qualifiche, diretta – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP MONACO F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Sabato 25 maggio

Ore 18.25-19.55, F1, Qualifiche – Differita in chiaro