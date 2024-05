F1, Lewis Hamilton svetta nella FP1 del GP di Monaco, bene la Ferrari che non prova le gomme soft

Un ritrovato Lewis Hamilton ha messo a segno il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Monte Carlo abbiamo vissuto un turno indicativo che ci ha fatto capire i livelli delle varie vetture. Una sola bandiera rossa, provocata da Guanyu Zhou che, in uscita dalla Sainte-Devote è andato a sbattere con l’ala anteriore, ricoprendo l’asfalto di detriti. Su questi pezzi di carbonio è passato Charles Leclerc, che ha danneggiato leggermente il fondo della sua SF-24.

Lewis Hamilton (Mercedes) che prova a mettersi alle spalle le difficoltà di questo avvio di campionato, ha messo a segno un interessante 1:12.169 con gomme soft (un secondo più veloce della FP1 di un anno fa), con una W15 che sembra di nuovo la “regina del venerdì”. Secondo Oscar Piastri (McLaren) a 29 millesimi, ancora una volta a suo agio con la vettura di Woking, quindi terza posizione per George Russell (Mercedes) a 126, mentre è quarto Lando Norris (McLaren) a 227.

Si ferma in quinta posizione Charles Leclerc (Ferrari) con un distacco di 228 millesimi dal suo futuro compagno di scuderia. Il padrone di casa ha messo in mostra un lavoro completamente diverso dagli avversari. Il monegasco ha, infatti, iniziato la sua sessione con le gomme hard, ottenendo ottimi riscontri (anche a livello di continuità) quindi è passato alla mescola media, confermando l’ottimo avvio di weekend per la scuderia di Maranello.

Sesto crono per Fernando Alonso (Aston Martin) a 606 millesimi dalla vetta, settima per il canadese Lance Stroll (Aston Martin) a 620, quindi ottavo il nipponico Yuki Tsunoda (Visa Cash RB) a 706. Nono tempo per Daniel Ricciardo (Visa Cash RB) a 732, mentre completa la top10 Carlos Sainz (Ferrari), a sua volta con gomme medie, a 785.

Arriviamo, quindi, alla sorpresa della FP1. Non va oltre l’11a posizione a 815 millesimi dalla vetta, Max Verstappen (Red Bull), con una RB20 ancora non impeccabile sulle viuzze del Principato (l’olandese ha tagliato due volte la chicane delle Piscine per evitare guai ulteriori), che chiude davanti al compagno di team Sergio Perez (Red Bull) a 1.060.