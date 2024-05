Basket, l’Italia perde il suo uomo migliore per il Preolimpico: Fontecchio non ci sarà

La peggior notizia possibile che l’Italbasket potesse ricevere è arrivata. Simone Fontecchio non giocherà il Preolimpico di quest’estate a Portorico. Purtroppo la stella della nazionale azzurra non ha recuperato dall’infortunio al piede patito lo scorso 17 marzo e si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico.

I tempi di recupero sono dunque incompatibili con una sua presenze nelle prime settimane di luglio e poi, in caso di clamorosa qualificazione, anche ai Giochi Olimpici. Una decisione sicuramente sofferta quella di Fontecchio, presa di comunque accordo con lo staff della Nazionale e di quello dei Detroit Pistons, la sua squadra NBA con cui Simone sta anche discutendo per il suo futuro in NBA con un nuovo possibile contratto.

Questo il messaggio di Fontecchio sui suoi profili social: “In seguito all’infortunio dello scorso 17 marzo al piede sinistro che mi ha impedito di giocare le ultime partite della stagione, mi sono sottoposto ieri ad un mini intervento chirurgico per risolvere completamente il problema così da riuscire a recuperare più velocemente. L’intervento è andato bene e sono già in via di guarigione. Purtroppo questo comporterà la mia assenza al PreOlimpico di questa estate in Portorico. Rinunciare alla nazionale è per me un grande dispiacere, sarei voluto scendere in campo e rappresentare la maglia azzurra anche quest’anno, specialmente con un obiettivo così importante come l’Olimpiade. Ci tengo a ringraziare Detroit e la Nazionale che mi sono stati di enorme supporto in questo momento. Come sempre sarò il primo tifoso dei ragazzi e faccio un grande in bocca al lupo a tutti i miei compagni e allo staff. Vi abbraccio”.

Chiaramente l’Italia perde una pedina fondamentale e difficilmente sostituibile. Pozzecco non potrà contare sul suo principale terminale offensivo e dovrà trovare soluzioni alternative per cercare una qualificazione olimpica che al momento appare davvero molto difficile e complicata.

Il Preolimpico si giocherà dal 2 al 7 luglio e l’Italia è stata inserita nel girone con i padroni di casa e il Bahrain. Si qualificano le prime due e poi semifinali incrociate con l’altro girone che vede la presenza della favoritissima Lituania, di Costa d’Avorio e Messico.