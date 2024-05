Lewis Hamilton si sfoga: “Ne ho abbastanza di questa situazione, io voglio il mio ottavo Mondiale di F1”

L’era delle macchine a effetto suolo non è coincisa con grandi soddisfazioni per il sette volte iridato Lewis Hamilton. Nelle ultime tre stagioni tanti problemi per l’asso nativo di Stevenage, affossato dalle prestazioni di una Mercedes che non è riuscita a realizzare una macchina in grado di essere competitiva come in precedenza. Di conseguenza, le quotazioni di Lewis nel campionato sono andate a ribasso.

Da questo punto di vista, l’offerta della Ferrari è arrivato nel momento giusto, per dimostrare di avere ancora delle possibilità per ambire all’iride. Di questo e di altro ha parlato Hamilton in un’intervista concessa alla CBS. “Non sono concentrato troppo sul mio futuro in F1, ma voglio il mio ottavo Mondiale o, almeno, quantomeno lottare per questo obiettivo“, ha ammesso il britannico.

“È stata dura in questi anni: non poteva andare peggio. Naturalmente noi esistiamo per vincere e quando non vinci la tua prospettiva deve cambiare. Ma non si tratta solo di inseguire, ma di migliorare. Mi è comunque piaciuta questa esperienza, ma dopo tre anni passati in questo modo mi sono detto di averne abbastanza, perché voglio tornare al mio posto“, ha affermato Hamilton.

“Questa avventura in Mercedes è stata estremamente emozionante, nutro tanto amore per questa squadra. Non me ne vado perché sono infelice o per problemi relazionali. Mercedes mi ha sostenuto da quando avevo 13 anni, quindi amo il marchio e amo le persone che ci lavorano. Sono stati con me nella buona e nella cattiva sorte“, ha concluso sette volte iridato.