Judo, i convocati dell’Italia per i Mondiali: 22 azzurri ad Abu Dhabi

Si disputeranno da domenica 19 a venerdì 24 maggio ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, i Mondiali 2024 di judo, ultimo evento del calendario internazionale che assegna punti per il ranking olimpico: alla Mubadala Arena saranno in palio fino ai 2000 punti per i vincitori per poter scalare la classifica che qualifica ai Giochi, che chiuderà domenica 23 giugno.

Saranno 18 gli azzurri in gara nelle prove individuali: Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Angelo Pantano e Andrea Carlino (-60 kg), Savita Russo e Flavia Favorini (-63 kg), Elios Manzi e Matteo Piras (-66 kg), Irene Pedrotti e Kim Polling (-70 kg), Giovanni Esposito e Manuel Parlati (-73 kg), Alice Bellandi (-78 kg), Asya Tavano (+78 kg), Antonio Esposito (-81 kg), Christian Parlati (-90 kg) e Gennaro Pirelli (-100 kg).

A loro si aggiungeranno altri quattro azzurri convocati per la gara a squadre: Thauany David Capanni Dias (-57 kg), Manuel Lombardo (-73 kg), Lorenzo Rigano (-90 kg) e Nicholas Mungai (+90 kg). L’Italia finora ha staccato nove pass olimpici: Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Manuel Lombardo (-73 kg), Alice Bellandi (-78 kg), Asya Tavano (+78 kg), Antonio Esposito (-81 kg), Christian Parlati (-90 kg) e Gennaro Pirelli (-100 kg).

PROGRAMMA MONDIALI 2024 JUDO

(final block a partire dalle ore 16.00 italiane)

Domenica 19 maggio: -48 kg (con Scutto), -52 kg (con Giuffrida) e -60 kg (con Pantano e Carlino)

Lunedì 20 maggio: -57 kg (con Toniolo), -66 kg (con Manzi e Piras) e -73 kg (con G. Esposito e M. Parlati)

Martedì 21 maggio: -63 kg (con Russo e Favorini) e -81 kg (con A. Esposito)

Mercoledì 22 maggio: -70 kg (con Pedrotti e Polling), -78 kg (con Bellandi) e -90 kg (con C. Parlati)

Giovedì 23 maggio: +78 kg (con Tavano) e -100 kg (con Pirelli)

Venerdì 24 maggio: Mixed Team (con l’Italia)