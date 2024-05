Calendario Mondiali judo 2024: programma, orari, tv, streaming

Ancora pochi giorni di attesa e poi i riflettori si accenderanno in occasione dei Mondiali di judo 2024, in programma dal 19 al 24 maggio ad Abu Dhabi. La rassegna iridata rappresenta l’evento importante, con in palio le medaglie e punti pesanti in ottica ranking di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024.

In attesa delle liste definitive, l’Italia si presenta con un gruppo di atleti molto forte. Iscritti al momento tutti i big del movimento azzurro, oltre agli atleti ancora in bilico per il pass a Cinque Cerchi. Il Bel Paese si presenterebbe dunque nella capitale degli Emirati Arabi Uniti con il contingente massimo (18 atleti, 9 uomini e 9 donne) per le categorie individuali, mentre scopriremo più avanti le scelte della direzione tecnica nazionale a proposito del Team Event mondiale. In caso di partecipazione alla prova a squadre, potrebbero infatti venire chiamati altri atleti.

Assunta Scutto (48), Odette Giuffrida (52), Veronica Toniolo (57), Flavia Favorini (63), Savita Russo (63), Kim Polling (70), Irene Pedrotti (70), Alice Bellandi (78), Asya Tavano (+78) in campo femminile e Angelo Pantano (60), Andrea Carlino (60), Matteo Piras (66), Elios Manzi (66), Manuel Lombardo (73), Giovanni Esposito (73), Antonio Esposito (81), Christian Parlati (90), Gennaro Pirelli (100) tra gli uomini fanno parte dell’attuale entry-list.

Tutti i combattimenti del Mondiale ad Abu Dhabi saranno visibili in diretta streaming sul sito ufficiale dell’IJF, su discovery+ ed Eurosport.it, mentre i Final Block verranno trasmessi in diretta tv sui canali Sky Sport e Rai Sport ed in streaming su Rai Play, Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della rassegna iridata con aggiornamenti costanti in tempo reale. Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato della manifestazione:

CALENDARIO MONDIALI JUDO 2024

Domenica 19 maggio (orari italiani)

Ore 09.00 Eliminatorie -48 kg, -52 kg donne; -60 kg uomini

Ore 16.00 Final Block -48 kg, -52 kg donne; -60 kg uomini

Lunedì 20 maggio (orari italiani)

Ore 08.30 Eliminatorie -57 kg donne; -66 kg, -73 kg uomini

Ore 16.00 Final Block -57 kg donne; -66 kg, -73 kg uomini

Martedì 21 maggio (orari italiani)

Ore 10.00 Eliminatorie -63 kg donne; -81 kg uomini

Ore 16.00 Final Block -63 kg donne; -81 kg uomini

Mercoledì 22 maggio (orari italiani)

Ore 09.00 Eliminatorie -70 kg, -78 kg donne; -90 kg uomini

Ore 16.00 Final Block -70 kg, -78 kg donne; -90 kg uomini

Giovedì 23 maggio (orari italiani)

Ore 10.00 Eliminatorie +78 kg donne; -100 kg, +100 kg uomini

Ore 16.00 Final Block +78 kg donne; -100 kg, +100 kg uomini

Venerdì 24 maggio (orari italiani)

Ore 10.00 Eliminatorie competizione a squadre miste.

Ore 16.00 Final Block competizione a squadre miste.

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2024: COME SEGURLI IN DIRETTA E IN STREAMING

Diretta tv: coperto solo il Final Block di tutte le categorie su RaiSport HD.

Diretta streaming: RaiPlay, eurosport.it, Discovery+ solo per il Final Block; Judo Tv per l’intero programma.

Diretta testuale: OA Sport