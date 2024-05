Judo, Alice Bellandi si giocherà l’oro ai Mondiali di judo: trova una bestia nera

Arrivano ottime notizie per l’Italia in apertura della quarta giornata dei Campionati Mondiali 2024 di judo, in corso di svolgimento alla Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Alice Bellandi si è qualificata per la finale nella categoria -78 kg, regalando dunque al movimento azzurro la terza medaglia di questa rassegna iridata dopo l’oro di Odette Giuffrida e l’argento di Assunta Scutto.

Nel pomeriggio (Final Block dalle ore 16) la judoka bresciana affronterà nell’atto conclusivo la sua bestia nera, Anna-Maria Wagner (4-1 i precedenti in favore della tedesca), con in palio il titolo. Bellandi è già salita sul podio agli ultimi Mondiali di Doha conquistando il bronzo, ma a livello senior è ancora alla ricerca del suo primo oro in un grande evento tra Giochi Olimpici e rassegne iridate o continentali.

In ogni caso la 25enne italiana, a prescindere dall’esito della Finale, grazie al risultato odierno si presenterà alle Olimpiadi di Parigi da numero 1 del ranking mondiale e quindi da n.1 del seeding. Ammessa direttamente ai sedicesimi grazie ad un bye al primo turno, la nostra portacolori si è sbarazzata in 1’56” dell’ecuadoriana Vanessa Chala con uno splendido ippon in O Soto Gari per poi regolare agli ottavi l’ostica portoghese Patricia Sampaio con un waza-ari al Golden Score.

Successivamente la vicecampionessa d’Europa in carica ha battuto ai quarti l’esperta francese Audrey Tcheumeo per somma di sanzioni (terzo shido per passività a 56″ dalla fine) dopo aver comunque messo a segno un waza-ari, mentre in semifinale ha collezionato il sesto successo consecutivo (dopo aver perso il primo scontro diretto ad Antalya nel 2022) contro l’altra francese Madeleine Malonga, imponendosi dopo 2’41” di combattimento per ippon con un magnifico O Soto Gari.