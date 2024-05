Jos Verstappen attacca la Red Bull: “Pensino più alle gare, invece di preoccuparsi di altro…”

Una posizione molto chiara. Un momento decisamente particolare per la Red Bull nel campionato di F1. Nelle ultime tre gare la scuderia di Milton Keynes è riuscita ad andare a segno solo una volta con Max Verstappen a Imola, mettendo in evidenza problematiche tecniche sulla monoposto. La macchina anglo-austriaca ha palesato criticità nell’affrontare i cordoli, ma anche nella gestione delle gomme. Problemi inattesi, dopo che nelle prime uscite di quest’annata sembrava tutto facile per Max.

Ne ha parlato Jos Verstappen, papà di Max. Ai microfoni del quotidiano olandese De Telegraaf, l’ex pilota neerlandese ha dichiarato: “Di sicuro ci saranno altre piste in cui la Red Bull andrà di nuovo bene. Ma sono molto curioso di sapere come risolveranno questi problemi. Dovranno intervenire per fare qualcosa, capire da dove vengano fuori certe difficoltà. Intanto è chiaro che la McLaren e la Ferrari si stanno avvicinando sempre di più. Max è stato bravo a nascondere alcuni inconvenienti, ma è possibile vedere quanto sia grande la differenza tra lui e il suo compagno di squadra. A me sembra che il periodo di dominio della Red Bull si sia concluso“.

Jos ha aggiunto anche in maniera categorica: “Forse dovrebbero concentrarsi un po’ di più sulle gare e sulla comunicazione interna, invece di preoccuparsi di altre cose. La grande lezione che ho imparato è che quando entri nel garage è come se tutto fosse normale. E questo si riflette anche nei risultati, che sono stati molto buoni nella prima parte della stagione. Il rumore arriva dall’esterno“.