Jonathan Milan multato al Giro d’Italia! La causa, quanto deve pagare ed i punti persi

Jonathan Milan è stato indubbiamente uno dei grandi protagonisti del Giro d’Italia 2024. Il velocista italiano ha conquistato tre vittorie di tappa, attestandosi quattro volte in piazza d’onore (7 podi totali) e indossando la maglia ciclamino fino a Roma. Il 23enne friulano ha dominato la classifica a punti, dimostrandosi lo sprinter più completo e solido della competizione.

Purtroppo l’ultima frazione con arrivo nella Capitale non ha sorriso al portacolori della Lidl-Trek, penalizzato da un problema tecnico alla sua bici rimediato a circa 8 km dal traguardo che lo ha costretto a recuperare quasi un minuto di distacco dal gruppo (ormai già lanciato ad altissima velocità). Milan, per rientrare nel plotone principale, ha usufruito anche dell’aiuto di alcune ammiraglie.

L’azzurro, trainato in parte dalla scia delle macchine (tra cui quella della Soudal Quick Step, la squadra del suo rivale Tim Merlier che ha poi vinto la corsa), è riuscito a disputare la volata arrivando in seconda posizione nonostante l’enorme sforzo profuso per tornare in gruppo. La condotta di gara del velocista italiano è stata però punita successivamente dai Commissari di Giuria.

Milan, per aver sfruttato la scia delle ammiraglie, è stato sanzionato con una multa di 200 franchi svizzeri da pagare all’UCI e con un -15 nella classifica a punti generale del Giro d’Italia. Fortunatamente il vantaggio accumulato in precedenza dal campione olimpico dell’inseguimento a squadre su pista era tale da non correre rischi in ottica maglia ciclamino.