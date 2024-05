Italia-Norvegia calcio femminile, quando si gioca la prossima partita: programma, orario, tv, streaming

Unica missione: vincere. Dopo la partita di questa sera la Nazionale italiana di calcio femminile è pronta ad accogliere tra le mura amiche la Norvegia nel quarto appuntamento valido per le qualificazioni ai Campionati Europei 2025. Il match, in programma alla Stadio Paolo Mazza di Ferrara, andrà in scena il 4 giugno alle ore 18:15.

Si tratterà di un secondo incontro a distanza ravvicinata per le azzurre che potranno quindi sfruttare quanto visto ad Oslo per poter intavolare una strategia di gara adeguata al contesto e cercare di dare una spallata in un raggruppamento, quello numero 1, costellato da equilibrio.

Ricordiamo infatti che prima dell’inizio del doppio incontro tutti quattro team coinvolti gravitano a tre punti con una vittoria e una sconfitta. In tal senso sarà importante monitorare anche la disputa tra Finlandia e Olanda, fondamentale per capire l’andamento del girone.

La partita tra Italia e Norvegia, in programma a partire dalle 18.15 di martedì 4 giugno allo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara e valida per le qualificazioni agli Europei 2025 di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

