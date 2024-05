Italia-Francia, a che ora la finale degli Europei di tiro con l’arco 2024: dove vederla in tv e streaming

Si disputerà domani, domenica 12 maggio, l’ultima giornata degli Europei di tiro con l’arco: ad Essen, nel ricurvo l’Italia si giocherà il titolo a squadre maschili a partire dalle ore 11.25 contro la Francia. Va ricordato che gli azzurri hanno già staccato il pass olimpico.

Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi hanno riportato l’Italia ai Giochi Olimpici dopo 8 anni in questa specialità, inoltre si avrà la possibilità di schierare tre atleti nella competizione individuale ed un duo nella gara a coppie miste.

L’Italia nel proprio cammino ha superato agli ottavi il Lussemburgo per 5-1 (57-55, 55-55, 58-53), ai quarti la Spagna per 5-3 (55-55, 52-55, 54-48, 55-52) ed in semifinale i Paesi Bassi per 5-3 (55-54, 56-56, 56-57, 58-57), volando così a Parigi 2024.

La diretta tv degli Europei di tiro con l’arco non sarà disponibile, mentre la diretta streaming sarà fruibile in abbonamento su Archery Europe o Archery+, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO FINALE EUROPEI TIRO CON L’ARCO

Domenica 12 maggio – Essen

11.25 Tiro con l’arco, finale ricurvo a squadre maschili: Italia-Francia – Archery Europe o Archery+

PROGRAMMA FINALE EUROPEI TIRO CON L’ARCO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Archery Europe o Archery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.