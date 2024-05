Infortunio Sinner, definiti i tempi di recupero. Bertolucci approva: “Conta solo la salute”

Jannik Sinner sta facendo i conti con un’infiammazione all’anca. Il tennista italiano ha accusato il fastidio dopo la semifinale a Montecarlo, si è poi presentato al Masters 1000 di Madrid ma il problema si è riproposto e ha così deciso di rinunciare a disputare il quarto di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Proprio oggi, però, vista la particolare condizione fisica, il fuoriclasse altoatesino ha comunicato la scelta di non prendere parte al Masters 1000 di Roma.

Dottori ed esperti hanno consigliato al 22enne di non effettuare sforzi e dunque la pausa si è rivelata inevitabile. Jannik Sinner dovrebbe riposare per un paio di settimane: serviranno quindici giorni di stop al vincitore degli ultimi Australian Open per cercare di risolvere la criticità. Se ne riparlerà dunque poco dopo la metà del mese di maggio, quando l’azzurro dovrebbe tornare a impugnare la racchetta e riprendere il cammino verso il Roland Garros, secondo Slam della stagione che scatterà il 26 maggio.

Jannik Sinner salterà gli Internazionali d’Italia, il torneo di casa dove era particolarmente atteso. Presentarsi in queste condizioni e con il rischio di compromettere gli eventi successivi non avrebbe però avuto senso. Anche Paolo Bertolucci ha approvato questa decisione, come ha scritto sui suoi profili social: “Gli orari, il sorteggio, l’out fit, l’arbitro. Tutto cose prive di importanza. La salute, Jannik Sinner, conta solo la salute. Prenditi il tempo necessario“.