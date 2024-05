Hockey ghiaccio, overtime fatale all’Italia con l’Ungheria: promozione appesa a un filo ai Mondiali

L’Italia cade contro l’Ungheria nel quarto match del Campionato Mondiale 2024 IIHF di Divisione I, Gruppo A e ora la situazione in classifica si complica parecchio. Alla Sparkasse Arena di Bolzano abbiamo vissuto un match tiratissimo con una posta in palio notevole. La vittoria è andata ai magiari all’overtime. Per il Blue Team si complica terribilmente la corsa alle prime due posizioni che garantiscono la promozione in Top Divizion

ITALIA-UNGHERIA 2-3 dopo overtime.

Dopo un primo periodo che si chiude con tanta tensione ed a reti bianche, sono i magiari a sbloccare il punteggio poco dopo la mezz’ora di gioco. Al minuto 30:27, infatti, Sofron va a segno con la rete dell’1-0. Il Blue Team reagisce prima della fine del secondo periodo con la rete dell’1-1 di Pietroniro su assist di Trivellato in power-play.

La parità dura davvero poco dato che Mihaly al 42:35 riporta avanti gli ungheresi con la rete del 2-1 di Mihaly su assist di Ortenszky. La reazione azzurra è immediata, dato che Frank pareggia di nuovo con la rete del 2-2 al 43:48 su assist di Mantenuto. La battaglia si fa serrata tanto che la sfida passa all’overtime. I magiari non si distraggono e trovano il gol della vittoria.

Negli altri incontri la Romania ha superato nel finale la Corea del Sud con il punteggio di 3-2, mentre tra Slovenia e Giappone finisce 3-1. A questo punto la classifica generale vede al comando la Slovenia con 9 punti quindi Ungheria seconda con 8. L’Italia è terza a braccetto con la Romania con 6 punti, quindi Giappone 4 e Corea del Sud 3.

Nell’ultimo match in programma domani contro la Corea del Sud, l’Italia dovrà vincere evitando i supplementari, confidando che la Slovenia faccia lo stesso con l’Ungheria oppure che l’Ungheria perda ai supplementari o ai rigori e la Romania vince nei regolamentare con il Giappone.