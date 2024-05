Golf, PGA Championship 2024: Francesco Molinari, ritorno a Valhalla 10 anni dopo

Il PGA Championship 2024 si tiene al Valhalla Golf Club, che per la quarta volta ospita l’attualmente secondo Major dell’anno dopo la rivoluzione del calendario avvenuta alcuni anni fa. Per Francesco Molinari si tratta di un ritorno dopo il 2014, anno in cui giunse 58°.

Il torinese torna in gara anche se sono passati sei anni dal suo successo all’Open Championship, e normalmente le esenzioni di questo genere di anni ne durano cinque. La valutazione dell’organizzazione, in questo caso, è che l’edizione 2020 dell’Open, dal momento che non si è disputata, non debba essere sottoposta a considerazione. Quindi, Chicco dentro.

Per lui c’è la necessità innanzitutto di risalire la china, dal momento finora il 2024 non gli ha dato particolari segnali positivi. Iniziato bene l’anno col quinto posto al Dubai Invitational, non si è più ripetuto mancando quattro tagli su sei sul PGA Tour. E, dove li ha superati, è finito fuori dai 50.

Francesco Molinari è comunque uno dei ben 33 in gara ad aver vinto un Major (e tra questi c’è Tiger Woods). C’è un ulteriore motivo per il quale il piemontese può puntare a far bene qui: attualmente, oltre a essere alle soglie dell’uscita dai primi 300 dell’OWGR, è anche fuori dal discorso Olimpiadi. Davanti a lui, infatti, ci sono sia Matteo Manassero che Guido Migliozzi, allo stato attuale in predicato di avere la loro seconda occasione a cinque cerchi. Lui, che una volta rinunciò per ragioni personali e l’altra per infortunio, senz’altro meriterebbe di tornare al Le Golf National. Ma è lui a doverselo andare a prendere.