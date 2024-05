Golf, grande giro di Nacho Elvira che si prende la vetta del Soudal Open. Sei azzurri passano il taglio

Nacho Elvira con un super secondo giro si prende la vetta del Soudal Open. Lo spagnolo bissa il -7 di ieri e guarda tutti dall’alto con il -14 complessivo nel torneo di ritorno geograficamente in Europa del DP World Tour. Giornata ideale per giocare a golf in Belgio, con tanti birdie e parecchio spettacolo a esaltare il pubblico locale. Cinque azzurri passano il taglio, i migliori sono Guido Migliozzi e Matteo Manassero, al 25° posto pari merito con un totale di -6.

Elvira è partito dal tee della dieci, e ha messo insieme sette birdie (quattro nelle sue prime nove e tre nelle seconde) per completare una giornata da sogno. Dopo trentasei buche il conteggio dei bogey per lo spagnolo è ancora fermo a zero, anche se dietro di lui sono in diversi alle sue calcagna. Seconda posizione a -13 per Ross Fisher, con l’inglese che realizza il miglior punteggio di giornata con il suo 63 (-8). Anche il britannico non ha nessuna sbavatura sulla sua carta, ed ha infilato due birdie alla otto e alla nove (le sue ultime due buche) per ricucire sull’iberico e lasciarsi alle spalle il terzo in classifica.

Bisogna infatti scendere di due colpi per trovare il transalpino Ramain Langasque, in terza posizione solitaria con un totale di -11 dopo un secondo giro in cui ha infilato quattro birdie senza commettere errori. Sul Rinkven International Golf Course di Anversa il primo pari merito è un quartetto al quarto posto, formata da Andrew Wilson e Niklas Norgaard, entrambi autori di un giro in 68 colpi in questo venerdì, Joe Dean (65) e Sam Jones (70), con il rookie leader dopo le prime diciotto buche che non riesce a bissare il grande giro di ieri.

Il primo dei padroni di casa è Thomas Pieters, che condivide l’8° posto a -9 con Matthew Baldwin e Aaron Cockerill. A ridosso della top-10 nelle Fiandre un folto gruppo in undicesima posizione a -8: Matthew Jordan (70), Frederic Lacroix (66), Sebastian Garcia (64), Mike Lorenzo Vera (65), Paul Waring (66), Alex Fitzpatrick (68).

Sei italiani passano il taglio, e i migliori come detto sono Migliozzi e Manassero. Per il primo giornata assai positiva con un -5 che gli permette di risalire ben 43 posizioni, mentre conferma il -3 di ieri il veronese in una settimana all’insegna della regolarità. Trentaquattresimo posto per Edoardo Molinari, che con tre birdie dalla 12 alla 18 risale la graduatoria grazie al -5 complessivo. Giocheranno il weekend anche Filippo Celli e Andrea Pavan, appaiati al 46° posto a -4, e Francesco Laporta, che nonostante un giro in stretto par si salva con il complessivo di -3 Fuori invece sia Lorenzo Scalise sia Renato Paratore.