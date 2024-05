Giro d’Italia 2024, Jonathan Milan: “Rispetto a Napoli sono partito al momento giusto, squadra fondamentale”

Volata regale da parte di Jonathan Milan! Il velocista friulano, dopo l’affermazione ad Andora, bissa in questo Giro d’Italia 2024, la terza vittoria della carriera nella Corsa Rosa, la decima della carriera, battendo questa volta Tim Merlier e riuscendo ad evitare grazie alla sua squadra anche tutte le insidie del finale, con una grande caduta avvenuta nella pancia del gruppo.

Queste le parole del vincitore dell’undicesima tappa del Giro ai microfoni di Rai Sport, ripartendo proprio dalla caduta: “Non avevo sentito della caduta, penso che in quei momenti sei concentrato al 100% sulla volata e sei un po’ nel tuo mondo. Dispiace vedere una caduta, non è mai bello. Spero che i ragazzi che sono stati coinvolti non si siano fatti male. Ho visto un corridore della Wanty anche, oltre a Jakobsen, spero che non si siano fatti male“.

Sulla volata che l’ha portato al successo: “E’ molto semplice dire che sono andato forte e ho fatto una bella volata. Per tutta la corsa il mio team ha fatto un grandissimo lavoro e sin da subito abbiamo controllato la corsa. Quick-Step e Alpecin ci hanno aiutato a controllare la corsa, ma la mia squadra mi ha aiutato a rimanere davanti. Io devo solo ringraziare tutti i ragazzi e tutto il personale e lo staff che ci segue“.

Sulle differenze rispetto alla volata di Napoli: “Sono uscito questa volta con i tempi giusti e al momento giusto. La volata è stata un po’ caotica, penso di essere partito con i metri giusti rispetto a Napoli e ho gestito tutto il caos che c’era. Poi Napoli era una volata un po’ diversa“.