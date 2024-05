Giro d’Italia 2024, Jhonatan Narvaez: “Ho dato tutto, pazzesco battere Pogacar. Squadra fantastica”

Che vittoria per Jhonatan Narvaez! L’ecuadoriano alza le braccia al cielo nella prima tappa del Giro d’Italia 2024 a Torino battendo in uno sprint ristretto Tadej Pogacar e Maximilian Schachmann. Per il corridore della INEOS Grenadiers la vittoria più importante della carriera per prestigio, che vale la prima maglia rosa di questa corsa.

Queste le parole a caldo del 27enne di Playón de San Francisco ai microfoni di Rai Sport dopo la seconda affermazione in carriera al Giro: “Non ci sono molte opportunità di questo genere, è molto bello perché è la prima tappa e ho vinto con la maglia di campione nazionale ecuadoriano, sono molto emozionato”.

“La salita è stata dura dall’inizio alla fine e in qualche modo sono rimasto attaccato alla ruota di Pogacar, con uno sforzo enorme e con grande cuore, sono davvero stanchissimo. La squadra si è comportata benissimo, è davvero speciale poter prendere la maglia rosa“.