Giro di Germania 2025: Sheehan esulta, Narvaez vince ad Arnsberg. Quinto Milan

Finale a sorpresa nella seconda tappa del Giro di Germania 2025. In quel di Arnsberg volata a tre che ha visto una doppia esultanza: quella errata di Riley Sheehan, quella trionfante di Jhonatan Narvaez. Per l’ecuadoregno della UAE Team Emirates – XRG arriva la quarta vittoria stagionale.

Tre corridori sono riusciti ad avvantaggiarsi sul finale, dopo lo strappo di Neheimer Strasse: oltre ai due sopracitati anche il norvegese Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility). Il terzetto ha proceduto regolare fin sul traguardo, con Sheehan a lanciare in anticipo lo sprint e ad esultare, convinto di essersi imposto, venendo invece beffato negli ultimi 10 metri da Narvaez.

Wærenskjold, vincitore del prologo, grazie agli abbuoni torna in vetta alla classifica generale: un solo secondo di vantaggio su Narvaez. Il gruppo è arrivato a 14”, anticipato da Marius Mayrhofer (Tudor Pro Cycling Team), a trionfare nella volata del plotone, valida per il quinto posto, è stato Jonathan Milan (Lidl-Trek).