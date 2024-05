Ginnastica ritmica, le convocate dell’Italia per gli Europei: Farfalle e Sofia Raffaeli a caccia di gloria

Emanuela Maccarani, DT della Nazionale Italiana di ginnastica ritmica, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2024 che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 22 al 26 maggio. Le azzurre cercheranno di essere grandi protagoniste nella capitale magiara, andando a caccia di medaglie importanti presso la Papp Laszlo Sportarena, dove entrerà nel vivo la corsa verso le Olimpiadi di Parigi 2024.

Le Farfalle vogliono sognare in grande: Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo hanno gareggiato in Coppa del Mondo nella prima aprte di stagione e si faranno trovare pronte per la rassegna continentale. La sfida sarà come sempre a Israele, Spagna, Bulgaria, Ucraina, ovvero le altre realtà di riferimento.

Sul fronte delle individualiste, invece, spicca la presenza di Sofia Raffaeli. La vice campionessa del mondo nel concorso generale individuale cercherà di salire sul podio sfidando tutte le sue più grandi avversarie: la tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa del mondo sul giro completo), le bulgare Boryan Kaleyn e Stiliana Nikolova, l’israeliana Daria Atamanov (trionfatrice nel 2022), l’ucraina Viktoriia Onopriienko. In gara anche Milena Baldassarri e Tara Dragas e un gruppo juniores composto da Ludovica Platoni, Anna Piergentili, Margherita Fucci, Carlotta Fulignati.

CONVOCATE ITALIA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2024

SQUADRA SENIORES: Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo.

INDIVIDUALISTE SENIORES: Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri, Tara Dragas.

SQUADRE JUNIORES: Ludovica Platoni, Anna Piergentili, Margherita Fucci, Carlotta Fulignati.