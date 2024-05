Francesco Passaro e la magica scalata nel ranking ATP: più di 100 posizioni recuperate in due settimane!

Francesco Passaro si è reso protagonista di due settimane di assoluto spessore agonistico. Prima si è fermato a un solo punto dagli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma (rimane l’amaro in bocca per non avere concretizzato un match point contro il portoghese Nuno Borges agli Internazionali d’Italia) e poi ha vinto il Challenger di Torino sconfiggendo cinque top-100 come il colombiano Daniel Galan (numero 90), il finlandese Emil Ruusuvuori (71), il giapponese Brandon Nakashima (72), gli altri italiani Lorenzo Sonego (47) e Lorenzo Musetti (29).

Il 23enne umbro ha così scalato di forza il ranking ATP e in soltanto quattordici giorni è riuscito a risalire di ben 107 posizioni, issandosi così al 133mo posto della graduatoria internazionale con 493 punti all’attivo. Francesco Passaro aveva incominciato gli Internazionali d’Italia da numero 240 del mondo e ora può seriamente mettere nel mirino la top-100, che al momento è chiusa dall’olandese Botic van de Zandschulp con 618 punti.

Il tennista italiano vanta come best ranking la 108ma piazza raggiunta nel febbraio 2023, poi ha dovuto fare i conti con un paio di infortuni che lo hanno frenato. Il perugino sembra avere ritrovato la giusta via e potrebbe essere una vera e propria mina vagante nell’immediato futuro, anche se per il momento è rimasto fuori per due posizioni dalle qualificazioni del Roland Garros, secondo Slam della stagione che scatterà domenica 26 maggio.