F1, Norris fa saltare il banco a Miami e trova la sua prima vittoria! Battuto Verstappen, a podio Leclerc

Dopo 8 secondi e 7 terzi posti, Lando Norris spezza la maledizione e vince finalmente il suo primo Gran Premio in Formula Uno. Il britannico della McLaren si è imposto nel GP di Miami 2024 al termine di una rimonta eccezionale dalla quinta piazza in griglia (era addirittura sesto dopo la partenza), mettendo in mostra un passo strepitoso con entrambe le mescole (medie e poi hard) e pescando anche un jolly fortunoso con la Safety Car provocata dall’incidente tra Magnussen e Sargeant a metà corsa.

Il 24enne nativo di Bristol a quel punto ha però legittimato la sua vittoria odierna, respingendo l’attacco di Max Verstappen alla ripartenza per poi staccarlo andando in fuga solitaria verso un successo pienamente meritato. “Sconfitto” dunque il leader della generale e tre volte campione iridato della Red Bull, che scattava dalla pole position e stava gestendo abbastanza agevolmente la prima posizione (pur senza scappare via come in altre occasioni) fino al momento della girandola dei pit-stop e soprattutto della Safety Car.

L’olandese ha accusato un gap di 7″6 al traguardo, girando stabilmente più lento di Norris nell’ultimo stint con gomme dure. Podio completato in terza posizione da Charles Leclerc, che ha preceduto di poco l’altra Ferrari di Carlos Sainz dimostrando tutto sommato un ritmo solido ma leggermente inferiore alla MCL38 aggiornata e alla RB20 di Verstappen.

La seconda Red Bull ha fatto invece ancor più fatica, con Sergio Perez disastroso al via (andando lungo alla staccata di curva 1 e rischiando di innescare un crash) e relegato in quinta posizione subito davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton. Settima piazza e punti preziosi in ottica Mondiale costruttori per la Racing Bulls grazie a Yuki Tsunoda, mentre alle sue spalle troviamo la Mercedes di George Russell, l’Aston Martin di Fernando Alonso e l’Alpine di Esteban Ocon. Grande delusione per Oscar Piastri, 13° e fuori dalla zona punti con la McLaren nella giornata del trionfo del suo teammate a causa di un pit-stop forzato nel finale dopo aver danneggiato l’ala anteriore in seguito ad un contatto con Sainz.

CLASSIFICA GP MIAMI F1 2024

1 Lando NORRIS McLarenLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+7.612 1

3 Charles LECLERC Ferrari+9.920 1

4 Carlos SAINZ Ferrari+11.407 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+14.650 2

6 Lewis HAMILTON Mercedes+16.585 1

7 Yuki TSUNODA RB+26.185 1

8 George RUSSELL Mercedes+34.789 1

9 Fernando ALONSO Aston Martin+37.107 1

10 Esteban OCON Alpine+39.746 1

11 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+40.789 2

12 Pierre GASLY Alpine+44.958 1

13 Oscar PIASTRI McLaren+49.756 2

14 Guanyu ZHOU Kick Sauber+49.979 1

15 Daniel RICCIARDO RB+50.956 1

16 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+52.356 2

17 Lance STROLL Aston Martin+55.173 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+64.683 3

19 Alexander ALBON Williams+76.091 2

20 Logan SARGEANT Williams– 1