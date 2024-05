F1, Max Verstappen: “Non un giro perfetto per la pole. Domani voglio vincere ancora”

Max Verstappen festeggia dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato della Florida il tre-volte campione del mondo prosegue nel suo percorso netto. Sei gare e altrettante partenze al palo in questa stagione. Solamente 3 piloti sono riusciti a fare tanto nella storia della massima categoria del motorsport.

Il portacolori del team Red Bull ha fatto segnare un ottimo 1:27.241 nel primo tentativo della Q3 precedendo per 141 millesimi Charles Leclerc, quindi di 214 Carlos Sainz e per 219 Sergio Perez. Quinto Lando Norris a 353 millesimi, sesto Oscar Piastri a 434, quindi settime e ottave le due Mercedes con George Russell e Lewis Hamilton.

Al termine delle qualifiche il pilota nativo di Hasselt ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito appena sceso dalla vettura: “Oggi abbiamo migliorato la macchina ma ogni volta che veniamo qui risulta estremamente difficile avere costanza a livello di feeling con la vettura e soprattutto a livello di gomme nel time attack. Penso sia molto difficile fare bene nello stesso giro sia il T1 sia il T3. Mette assieme un giro non è davvero facile anche perché la pista è sempre molto scivolosa”.

A questo punto il mirino è già puntato verso la gara di domani, con l’ennesima possibilità di vincere: “Nella Sprint Race siamo stati sotto controllo ed era quello che volevamo. Speriamo di poter ripeterci anche domani. La partenza? Oggi abbiamo visto come Charles Leclerc sia stato aggressivo, ma io so cosa non ho fatto bene. Se domani sarò bravo a partire nella giusta maniera potrò ripetermi”.