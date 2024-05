F1, George Russell: “Oggi non avevo ritmo a differenza di Hamilton. Non siamo dove vorremmo essere”

Non ha troppi motivi per festeggiare George Russell al termine del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato della Florida infatti il portacolori del team Mercedes non è andato oltre la ottava posizione, con una W15 che, nonostante gli aggiornamenti, non ha certo brillato.

Il successo è andato a Lando Norris (il primo della carriera) con un margine di 7.6 secondi su Max Verstappen, quindi terzo Charles Leclerc a 9.9 al termine di una gara solida. Quarto Carlos Sainz a 11.4, quinto uno spento Sergio Perez a 14.6 mentre è sesto Lewis Hamilton a 16.5 dopo una gara quanto mai coriacea. Completano la top10 Yuki Tsunoda, George Russell, Fernando Alonso e Esteban Ocon.

Dopo aver tagliato il traguardo del Miami International Autodrome, il pilota inglese ha analizzato la sua gara: “Ho fatto una buona partenza poi Perez è uscito in curva 1 e la mia domenica si è complicata. È stata una giornata dura per noi. Non avevamo affatto il passo che ci aspettavamo. Dobbiamo analizzare la macchina perchè qualcosa non andava”.

“Non avevamo affatto ritmo – prosegue – Il mio passo di gara è solitamente forte, ma Lewis oggi era più performante. Io no. Siamo molto lontani da dove vogliamo essere. Ci sarà da lavorare. Lando Norris? Sono felice di vederlo finalmente vincere una gara. C’era andato vicino altre volte, oggi tutto è andato nel verso giusto per lui”.