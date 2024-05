F1, Lewis Hamilton: “Chiudere vicino a Perez ed a Sainz è un ottimo risultato”

Lewis Hamilton guarda al bicchiere mezzo pieno al termine del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato della Florida il sette volte campione del mondo ha concluso in quinta posizione mettendo in mostra una strategia hard-medie che ha fatto la differenza, tanto da permettere al “Re Nero” di insidiare Sergio Perez.

Il successo è andato a Lando Norris (il primo della carriera) con un margine di 7.6 secondi su Max Verstappen, quindi terzo Charles Leclerc a 9.9 al termine di una gara solida. Quarto Carlos Sainz a 11.4, quinto uno spento Sergio Perez a 14.6 mentre è sesto Lewis Hamilton a 16.5 dopo una gara quanto mai coriacea. Completano la top10 Yuki Tsunoda, George Russell, Fernando Alonso e Esteban Ocon.

Al termine della gara odierna il pilota del team Mercedes ha raccontato quanto avvenuto in pista: “Nel complesso mi verrebbe da dire che essere in grado di recuperare posizioni e combattere diverse battaglie è un buon risultato. Sono rimasto vicino a una Red Bull e ho visto una Ferrari. Direi che è stato fantastico per dove eravamo”.

Ultima battuta sul vincitore di giornata: “Sono davvero contento per Lando Norris che sta vivendo un momento davvero speciale. Vincere per la prima volta ha un sapore unico. Come nel mio caso, anche per lui tutto inizia con la McLaren. Anche il team è in forma ed è bello rivederli lassù”.