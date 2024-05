F1, Frederic Vasseur: “Dobbiamo accelerare nell’apportare aggiornamenti”

Il fine settimana di Imola non è stato eccelso per la Ferrari: il miglior piazzamento è stato il podio di Charles Leclerc, che si è inchinati di fronte a Max Verstappen e Lando Norris che sono stati superiori. Non hanno convinto appieno invece le prestazioni delle Rosse in qualifica il sabato.

A proposito del futuro e degli aggiornamenti ha parlato il team principal della Scuderia di Maranello, Frédéric Vasseur: “Quello che è vero è che siamo arrivati al punto che dovremo accelerare gli sviluppi. Immaginiamo che qualcuno possa portare un aggiornamento una gara prima degli altri, e questo qualcuno sia uno dei tre team che oggi stanno battagliando divisi da un solo decimo. Puoi passare dalla quinta alla prima posizione.Questo significa che dovremo fare le cose più rapidamente. Sarà una cosa cruciale. Ma dobbiamo anche stare attenti, perché ora stiamo cercando gli ultimi centesimi. Non è più questione di aggiornamenti che valgono mezzo secondo”.

“Ciò significa anche che devi essere certo che quello che si porta in pista come novità, possa funzionare realmente da subito. Sarà il fattore chiave per le prossime gare. Quando ci sono tre team in un decimo, ogni singolo dettaglio può fare la differenza. Credo che la competizione sarò ovunque. L’assetto della macchina sarà cruciale nel fine settimana di Monaco, le performance dei piloti anche. La buona notizia per la F1 e per il campionato è proprio la situazione attuale. Tre team, con tre vetture, che chiudono una gara staccati di appena 7 secondi. E’ meno di un decimo al giro”