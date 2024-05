Equitazione, cancellata la tappa della League of Nations di salto ostacoli di San Gallo

La terza tappa della Longines League of Nations 2024 di salto ostacoli dell’equitazione, prevista oggi pomeriggio a San Gallo, in Svizzera, è stata cancellata a causa delle condizioni meteorologiche avverse: dopo le intense piogge che hanno colpito la cittadina elvetica nei giorni scorsi, questa mattina è stata presa la decisione di cancellare la gara.

Non verranno assegnati punti e non verrà stilata nessuna classifica finale della tappa di San Gallo: la competizione proseguirà con la prossima tappa, in programma a Rotterdam il 21 giugno, e la classifica per Barcellona sarà calcolata sulla base delle tre tappe di Abu Dhabi, Ocala e Rotterdam, invece che sulle quattro previste.

Todd Hinde, direttore del salto ostacoli della FEI, ha dichiarato al sito ufficiale della manifestazione: “Nonostante un’ampia pianificazione, le condizioni meteorologiche hanno reso la situazione estremamente difficile ed apprezziamo molto gli sforzi degli organizzatori per cercare di trovare soluzioni in circostanze difficili. Anche se tutto ciò dispiace, crediamo che, date le circostanze, questa sia stata la decisione giusta da prendere“.