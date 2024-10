Equitazione, la prima edizione della League of Nations viene vinta dalla Germania

Si è disputata a Barcellona, in Spagna, la finale della prima edizione della Longines League of Nations 2024 di salto ostacoli dell’equitazione: titolo alla Germania, davanti ai Paesi Bassi ed alla Svezia. Non ha preso parte alla manifestazione l’Italia.

Successo alla Germania, che sul doppio percorso iberico chiude le proprie fatiche con 12 penalità, accumulate tutte nel secondo round, andando a precedere i Paesi Bassi, secondi a quota 16, mentre sale sul gradino più basso del podio sale la Svezia, con 20 penalità ed un crono nella seconda manche di 214.47, relegando l’Irlanda al quarto posto con 20 penalità ed un tempo di 218.27.

Quinta piazza per il Brasile con 24 penalità, davanti agli Stati Uniti, sesti a quota 28 con un crono di 215.06, che beffano per appena tre decimi la Spagna padrona di casa, settima con 28 penalità ed un tempo di 215.36. Ottava posizione per la Svizzera a quota 40, mentre è eliminata la Francia, nona ed ultima tra le finaliste.

CLASSIFICA FINALE

1 Germania 12

2 Paesi Bassi 16

3 Svezia 20 (214.47)

4 Irlanda 20 (218.27)

5 Brasile 24

6 Stati Uniti 28 (215.06)

7 Spagna 28 (215.36)

8 Svizzera 40

9 Francia eliminata