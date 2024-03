Equitazione: l’Irlanda vince la prima tappa della League of Nations a Ocala

La nuova League of Nations 2024 di salto ostacoli si è ufficialmente aperta in quel di Ocala, negli Stati Uniti, in Florida. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio sul campo di gara americano.

A vincere è stata l’Irlanda che, con Darragh Kenny, Daniel Coyle, Cian O’Connor e Shane Sweetnam, si è imposta col crono complessivo di 210.82, condito da 8 penalità. Alle spalle degli irlandesi si è sistemata la Svizzera, seconda a 210.37, anche per gli elvetici con 8 penalità, e i padroni di casa degli Stati Uniti, terzi col tempo di 206.76 e 12 penalità.

Dal quarto al decimo posto invece, questo l’ordine di piazzamento: Olanda, Germania, Brasile, Belgio, Francia, Svezia e la Gran Bretagna.

Prossimo evento a San Gallo, in Svizzera, dal 30 maggio al 2 giugno 2024: il tutto all’interno della marcia di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024.