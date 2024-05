Dove vedere in tv Jarry-Paul, orario semifinale ATP Roma 2024: programma, canale, streaming

Agli Internazionali d’Italia 2024 di tennis saranno in programma oggi, venerdì 17 maggio, le semifinali del torneo di singolare maschile: sul Centrale, nel penultimo atto, saranno opposti nella sessione serale il cileno Nicolas Jarry, numero 21 del seeding, e lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 14.

Il match sarà il quarto ed ultimo dalle 14.00, ma andrà in scena comunque non prima delle ore 20.30. A livello di circuito maggiore c’è un solo precedente tra i due, favorevole al cileno, che si impose in quattro set lo scorso anno nel secondo turno del Roland Garros.

La diretta tv della giornata degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con Paul-Jarry anche su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now, Tennis TV (uomini), WTA TV (donne), con Paul-Jarry anche su Rai Play, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile per Errani/Paolini su OA Sport.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA OGGI

Centrale

Dalle 14.00

Sara Errani / Jasmine Paolini (Italia) – Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk (USA, 8) – Sky Sport Tennis

Non prima delle 15.30

Alejandro Tabilo (Cile, 29) – Alexander Zverev (Germania, 3) – Sky Sport Tennis

Non prima delle 19.00

Xinyu Wang / Saisai Zheng (Cina) – Coco Gauff / Erin Routliffe (USA / Nuova Zelanda, 3) – Sky Sport Tennis

Non prima delle 20.30

Nicolas Jarry (Cile, 21) – Tommy Paul (Stati Uniti, 14) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con Paul-Jarry anche su Rai 2 HD.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV (uomini), WTA TV (donne), con Paul-Jarry anche su Rai Play.

Diretta Live testuale: per Errani/Paolini su OA Sport.