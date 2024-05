Dove vedere in tv Darderi-Navone oggi, orario ATP Roma 2024: programma e streaming

Luciano Darderi prova a conquistare un altro po’ il pubblico di Roma. Il tennista azzurro, emerso prepotentemente in questo 2024, disputerà quest’oggi il match di secondo turno degli Internazionali d’Italia contro l’argentino Mariano Navone, testa di serie numero 28 del tabellone italiano.

Un debutto difficile per Darderi, che ha avuto la meglio su Denis Shapovalov al termine di un durissimo braccio di ferro durato oltre tre ore. Ora per lui di nuovo Navone, con cui ha giocato e perso sei giorni fa nella semifinale del Challenger di Cagliari: l’argentino, che si sta imponendo come uno dei migliori specialisti del rosso, si è imposto con il punteggio di 6-3 7-5.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Navone, secondo turno Masters 1000 di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max o Sky Sport Uno; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv.

CALENDARIO DARDERI-NAVONE OGGI

Venerdì 10 maggio

Secondoo match a partire dalle 11.00 sulla Grand Stand Arena (prima giocheranno Sakkari-Gracheva)

PROGRAMMA DARDERI-NAVONE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205) o Sky Sport Uno (canale 201)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport