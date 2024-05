Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden, orario ATP Roma 2024: programma, tv, streaming

Il torneo di Roma è terminato per quanto guarda gli italiani nel singolare maschile e femminile, ma la speranza rimane per un risultato positivo nel doppio. Al maschile c’è ancora la coppia finalista dell’Australian Open di quest’anno, ossia quella composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Bolelli e Vavassori che hanno debuttato nella maniera migliore nel torneo, superando in due set Eubanks e Peers. I due azzurri non sono andati oltre i quarti di finale a Madrid, ma sulla terra battuta in Sudamerica avevano dimostrato la grande competitività su questa superficie, vincendo a Buenos Aires e raggiungendo le semifinali a Rio de Janeiro.

Di fronte ci saranno proprio coloro che hanno battuto gli azzurri nella finale australiana, ossia i numeri 2 del mondo Rohan Bopanna e Matthew Ebden. L’indiano e l’australiano devono riscattare il torneo poco brillante a Madrid, essendo stati eliminati subito da Korda e Thompson ai sedicesimi di finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden, ottavi di finale di doppio del Masters 1000 di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) o Sky Sport Arena (canale 2049; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv.

