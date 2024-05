Canoa Slalom, tutti e cinque gli azzurri in semifinale del K1 in Coppa del Mondo ad Augsburg

In archivio la prima giornata della Coppa del Mondo di canoa slalom ad Augsburg, in Germania. Giornata dedicata alle batterie del kayak, con l’Italia che fa en plein: cinque azzurri su cinque alle semifinali.

Nessun patema per il campione europeo in carica Giovanni De Gennaro, che sulle acque tedesche si accontenta di un comodo quarto posto in 95.55 senza errori, con il britannico Joseph Clarke a stampare il miglior tempo in 93.35. In semifinale al primo tentativo anche Marcello Beda, diciassettesimo in 100.30 senza penalità, mentre Xabier Ferrazzi è dovuto passare dalla seconda batteria: dopo il cinquantaseiesimo tempo per il salto di porta 10, il figlio d’arte entra nei 40 grazie al quarto tempo di ripescaggio in 101.01 (due penalità).

Taglio immediatamente superato anche per Stefanie Horn, che realizza l’undicesimo tempo in coabitazione con Jessica Fox nel primo turno. Per loro un crono di 111.18, ma l’azzurra è dietro a causa dell’unico tocco in porta 19 in una prova approcciata forse con un po’ di timore. Chiara Sabattini deve invece passare dalla seconda manche: nella prima si fa penalizzare con un brutto passaggio tra porta 19 e 20, saltando quest’ultima, mentre nella prova da dentro e fuori è quarta assoluta in 110.81 senza errori.

I cinque azzurri torneranno in acqua domani, con le semifinali previste alle 14.00 (gara femminile) e alle 15.05 (gara maschile) con le finali che verranno poi disputate nel pomeriggio.