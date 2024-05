Canoa slalom, Coppa del Mondo Augsburg: De Gennaro per confermarsi, Horn e Ferrazzi per il riscatto

La stagione di Coppa del Mondo di canoa slalom si apre ufficialmente ad Augsburg. Da domani le acque tedesche saranno protagoniste del primo appuntamento in cui l’élite mondiale sarà presente, con Giovanni De Gennaro che parte con la voglia di confermarsi tra i migliori interpreti del kayak.

Lo fa con un’enorme iniezione di fiducia dovuta al successo agli Europei di Tacen, in cui l’azzurro è stato quasi perfetto rispetto ai suoi avversari. Sarà lui l’uomo di punta della spedizione di Daniele Molmenti, accompagnato da uno Xabier Ferrazzi desideroso di riscatto e dal ritorno in acqua di Marcello Beda. Per i primi due, assieme a Zeno Ivaldi e Tommaso Panico, anche l’impegno nel kayak cross.

Nella stessa imbarcazione, ma in campo femminile, cerca riscatto Stefanie Horn. Europeo sfortunato per lei, non raccogliendo risultati, uscendo subito nel kayak slalom e rimanendo ai piedi del podio nel cross, lei che lo scorso anno ha accarezzato a lungo la possibilità di portarsi a casa la Coppa del Mondo. A fiancheggiarla in entrambe le discipline Chiara Sabattini, mentre nel cross si rivede Agata Spagnol.

Nella canoa si tenta di ricomporsi dopo gli Europei. Raffaello Ivaldi, Paolo Ceccon e Roberto Colazingari hanno tutti pari possibilità di accedere alla finale tedesca, tutto dipenderà dall’affinità con l’acqua, mentre sarà Marta Bertoncelli la rappresentante al femminile.