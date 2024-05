Calendario Mondiali judo 2024 oggi: orari 20 maggio, tv, programma, streaming, italiani in gara

Oggi, lunedì 20 maggio, seconda giornata dei Mondiali 2024 di judo. Sui tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) andrà in scena il day-2 dell’ultimo grande evento del biennio di qualificazione olimpica verso Parigi. Saranno protagoniste tre categorie di peso individuali: -57 kg femminili; -66 e -73 kg maschili.

L’Italia punterà su Veronica Toniolo nei -57 kg e sulle coppie Elios Manzi/Matteo Piras nei -66 kg e Giovanni Esposito/Manuel Parlati nei -73 kg. Mancherà Manuel Lombardo che non prenderà parte a questa rassegna iridata per scelte di programmazione, reduce dal trionfo del Grand Slam di Astana nei -73 kg.

Bel Paese che quindi confida nella voglia di stupire in chi sarà protagonista in questo secondo giorno di competizione. Ricordiamo che proprio ad Astana Piras è stato autore della miglior prestazione di sempre a livello Grand Slam, giungendo al secondo posto. Vedremo se in questa rassegna iridata ci sarà una replica.

Tutti gli incontri della seconda giornata dei Mondiali di Abu Dhabi saranno visibili in diretta tv su RaiSport HD e su Sky Sport Arena (204) limitatamente al Final Block; in streaming su eurosport.it, Discovery+ e su Judo Tv per la programmazione completa e su SkyGo, NOW e su RaiPlay solo per il Final Block. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI JUDO 2024 OGGI

Lunedì 20 maggio (orari italiani)

Ore 08.30 Eliminatorie -57 kg femminili; -66 e -73 kg maschili ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

Ore 16.00 Final Block -57 kg femminili; -66 e -73 kg maschili ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, Sky Sport Arena (204) solo per il Final Block

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+ e Judo Tv per programmazione completa; SkyGo, NOW e su RaiPlay solo per il Final Block.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MONDIALI JUDO 2024: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Lunedì 20 maggio

Donne: -57 kg (Veronica Toniolo)

Uomini: -66 kg (Elios Manzi, Matteo Piras); -73 kg (Giovanni Esposito, Manuel Parlati)