Calcio femminile, le migliori italiane della 27ª giornata di Serie A: Cantore super, Soffia propostiva

Va in archivio la ventisettesima (nonché penultima) giornata della Serie A 2023-2024 di calcio femminile, massimo Campionato italiano ormai da settimane arrivato alla sua seconda fase, quella dedicata alla Poule Scudetto e alla Poule Salvezza. Un weekend importante che ha dato di fatto l’ultimo responso pendente: dopo la sconfitta per 2-0 contro il Como infatti il Pomigliano è ufficialmente retrocesso in Serie B, mentre il Napoli si giocherà i playout. Da segnalare anche la vittoria della Juve che, nel big match, ha superato la trionfatrice della stagione Roma per 3-1. Vediamo quali sono state le migliori calciatrice italiane del turno

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA VENTISETTESIMA GIORNATA DELLA SERIE A

SOFIA CANTORE (JUVENTUS) – C’è decisamente il suo zampino dietro la bella vittoria delle bianconere contro le prime della classe. La numero 9 infatti, oltre a mettere a referto una doppietta, si è resa pericolosissima in più occasioni, diventando così per dispersione la MVP della gara: sono infatti quattro i tiri nello specchio. La giocatrice inoltre, come riportano le statistiche OPTA offerte dalla FIGC, è una delle tre attaccanti in grado di segnare almeno tre goal e servire almeno tre assist nelle ultime quattro stagioni di Serie A (primato condiviso con Cristiana Girelli e Benedetta Glionna).

BARBARA BONANSEA (JUVENTUS) – Sembra stare ritrovando continuità la bianconera che, con l’assist di ieri, ha partecipato per due volte consecutive in un’azione da rete. Segnali positivi.

ELISA POLLI (INTER) – Una delle poche, probabilmente l’unica, note positive tra le fila dell’Inter nella brutta sconfitta contro il Sassuolo è proprio lei. Seppur leggermente in palla nel primo tempo, dove ha faticato a trovare una posizione adeguata, la centravanti ha buttato il cuore oltre l’ostacolo nella ripresa, lottando su ogni pallone, regalando l’assist a Bugeja e timbrando la rete del 2-4 di testa. Una certezza.

VALENTINA CERNOIA (MILAN) – Molto coinvolta la centrocampista del Milan che, in occasione della sfida con il Napoli, ha realizzato complessivamente dodici cross, corner esclusi.

ANGELICA SOFFIA (MILAN) – La diga del Milan. Dai suoi piedi partono tutte le azioni delle rossonere. Propositiva, intelligente e incisiva, la giocatrice è anche l’ultima ad arrendersi cercando il tutto e per tutto il goal vittoria, poi non arrivato, contro il Napoli.

GIULIA RIZZON (COMO) – Tra le più brillanti della prestazione corale del Como, squadra che ha mandato definitivamente in Serie B il Pomigliano. Tra le sue ottime azioni spicca l’assist perfetto donato a Martinovic per la rete della 0-1. Precisa e furba.