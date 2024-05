Boxe, Michele Baldassi fuori dalle Olimpiadi: il primo match di Bangkok ha un verdetto amaro

L’Italia non avrà un rappresentante nella categoria fino a 57 kg alle Olimpiadi di Parigi 2024. Michele Baldassi è infatti stato sconfitto al primo turno nell’ultimo torneo di qualificazione ai Giochi per quanto riguarda la boxe. Il nostro peso piuma è salito sul ring dell’Huamark Stadium di Bangkok (Thailandia) per cercare di farsi strada in questa manifestazione, ma purtroppo i 32mi di finale si sono rivelati fatali.

L’azzurro non è infatti mai riuscito a impensierire il kirgizo Munarbek Seiitbek Liulu e si è dovuto inchinare con verdetto unanime (5-0). Termina qui il sogno del 21enne campano di partecipare alla rassegna a cinque cerchi per la prima volta in carriera, per staccare il pass occorreva fare parecchia strada in terra asiatica visto che in questa categoria di peso sono in palio soltanto tre tagliandi (serve vincere cinque match, impresa tutt’altro che semplice).

L’Italia sta cercando di qualificarsi nelle cinque categorie di peso in cui al momento non figurano azzurri ammessi ai Giochi: oggi è mancato l’assalto tra i 57 kg, restano ora in gioco 51 kg (domani l’esordio di Federico Serra), 63,5 kg (Gianluigi Malanga), 71 kg (Salvatore Cavallaro) e 75 kg femminili (Melissa Gemini).