Beach volley, Ranghieri/Carambula agli ottavi a Stare Jablonki: Olimpiadi più vicine! Doppia sconfitta per Orsi Toth/Bianchi

Passo avanti importante in chiave qualificazione olimpica per Alex Ranghieri e Adrian Carambula che raggiungono gli ottavi di finale del Challenge di Stare Jablonki e respingono l’assalto delle coppie che li seguono nella corsa alla qualificazione per Parigi. La coppia italiana, con una sconfitta in semifinale e un successo in finale, ha superato il primo scoglio e domani se la vedrà con la coppia olandese Brouwer/Meeuwsen, alla disperata ricerca della qualificazione olimpica nella battaglia interna con le altre due coppie olandesi, al momento designate per Parigi.

Nella semifinale del girone brutta sconfitta per Ranghieri/Carambula che avevano iniziato benissimo contro gli argentini Capogrosso/Capogrosso vincendo 21-10 un primo set senza storia. Nel secondo set gli italiani, avanti 17-15, non sono riusciti a chiudere facendosi rimontare e superare dalla coppia argentina che ha vinto 22-20. Nel terzo parziale i sudamericani scattano avanti 7-5, poi 10-7 e gli azzurri si arrendono con il punteggio di 15-10.

Nella finale per il terzo posto del girone ancora una partenza a razzo per la coppia azzurra che ha dominato il primo set (21-12) contro i lituani Stankevicius/Knasas allenati da Matteo Varnier. Nel secondo set sotto 4-9 gli azzurri tornano in parità a quota 9 ma poi nel finale devono cedere con il punteggio di 21-18. Nel tie break, sotto 5-8 e 8-10, Ranghieri/Carambula operano il sorpasso sull’11-10 e, dopo quattro match ball annullato, riescono a chiudere a loro favore con il punteggio di 18-16.

Non altrettanto bene sono andate le cose per Reka Orsi Toth e Bianchi che hanno perso entrambi gli incontri del girone e hanno chiuso al 19mo posto il loro primo Challenge. Nel primo incontro con le tedesche Ittlinger/Borger le azzurre non sono riuscite a sfruttare il vantaggio di 16-14 e nel finale si sono fatte raggiungere e superare ai vantaggio (22-20). Nel secondo set le italiane sono rimaste avanti fino al 14-13, poi sono crollati sotto i colpi dlele tedesche che hanno vinto con il punteggio di 21-17.

Nella finale per il terzo posto Orsi Toth/Bianchi hanno ceduto al tie break alle francesi Placette/Richard. Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, dal 12 pari le italiane piazzano un break di 9-4 e vincono 21-16. Nel secondo set le transalpine scattano avanti 10-7 e le azzurre non riescono più a chiudere il gap, perdendo 21-17. Nel tie break grande equilibrio fino all’11-11, poi break vincente di Placette/Richard di 4-0 che frutta alle francesi il successo con il punteggio di 15-11. Da segnalare che sette delle dodici finali di girone non si sono disputate per infortuni inesistenti ma dovrebbe trattarsi dell’ultimo torneo con questo bug nel regolamento.

TORNEO MASCHILE

Semifinali gironi. Pool F: Perusic/Schweiner (CZE)-Vitor Felipe/Renato (BRA) 2-0 (21-11, 21-14), Kantor/Zdybek (POL)-Aravena/Droguett (CHI) 2-1 (21-17, 17-21, 15-13). Pool E: Herrera/Gavira (ESP)-Hörl/Horst (AUT) 2-0 (21-15, 21-18), Grimalt/Grimalt (CHI)-Krou/Gauthier-Rat (FRA) 0-2 (23-25, 14-21). Pool D: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Crabb/Brunner (USA) 2-1 (21-16, 17-21, 15-11), Evans/Budinger (USA)-Luini/Varenhorst (NED) 2-1 (28-26, 18-21, 15-11). Pool C: Hodges/Schubert (AUS)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 2-0 (21-16, 21-14), Alayo/Diaz (CUB)-Krattiger/Breer (SUI) 2-0 (21-19, 21-17). Pool B: Ranghieri/Carambula (ITA)-Capogrosso/Capogrosso (ARG) 1-2 (21-10, 20-22, 10-15), Boermans/de Groot (NED)-Stankevicius/Knasas (LTU) 2-0 (21-18, 27-25). Pool A: Bassereau/Lyneel (FRA)-Schachter/Dearing (CAN) 1-2 (19-21, 22-20, 18-20), van de Velde/Immers (NED)-Pedrosa/Campos (POR) 2-1 (24-22, 19-21, 15-11).

Finali primo posto gironi: Perusic/Schweiner (CZE)-Kantor/Zdybek (POL) 0-2 (0-21, 0-21), Herrera/Gavira (ESP)-Krou/Gauthier-Rat (FRA) 0-2 (0-21, 0-21), Brouwer/Meeuwsen (NED)-Evans/Budinger (USA) 2-0 (21-0, 21-0), Hodges/Schubert (AUS)-Alayo/Diaz (CUB) 0-2 (0-21, 0-21), Capogrosso/Capogrosso (ARG)-Boermans/de Groot (NED) 0-2 (18-21, 14-21), Schachter/Dearing (CAN)-van de Velde/Immers (NED) 0-2 (15-21, 19-21)

Finali terzo posto gironi: Aravena/Droguett (CHI)-Vitor Felipe/Renato (BRA) 0-2 (16-21, 18-21), Hörl/Horst (AUT)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-1 (16-21, 21-15, 15-13), Crabb/Brunner (USA)-Luini/Varenhorst (NED) 1-2 (21-23, 21-14, 13-15), Nicolaidis/Carracher (AUS)-Krattiger/Breer (SUI 1-2 (21-12, 22-24, 8-15)), Ranghieri/Carambula (ITA)-Stankevicius/Knasas (LTU) 2-1 (21-12, 18-21, 18-16), Bassereau/Lyneel (FRA)-Pedrosa/Campos (POR) 0-2 (16-21, 19-21)

Play-off: Vitor Felipe/Renato (BRA)-Krattiger/Breer (SUI), Luini/Varenhorst (NED)-Hörl/Horst (AUT)

Ottavi di finale: Draw-van de Velde/Immers (NED), Capogrosso/Capogrosso (ARG)-Hodges/Schubert (AUS), Alayo/Diaz (CUB)-Schachter/Dearing (CAN), Kantor/Zdybek (POL)-Pedrosa/Campos (POR), Ranghieri/Carambula (ITA)-Brouwer/Meeuwsen (NED), Perusic/Schweiner (CZE)-Krou/Gauthier-Rat (FRA), Evans/Budinger (USA)-Herrera/Gavira (ESP), Boermans/de Groot (NED)-Draw

TORNEO FEMMINILE

Semifinali gironi. Pool F: Pavan/McBain (CAN)-Vieira/Chamereau (FRA) 2-1 (21-15, 16-21, 15-11), Wojtasik/Kociolek (POL)-Akiko/Ishii (JPN) 2-0 (21-12, 28-26). Pool E: Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Placette/Richard (FRA) 2-0 (21-15, 21-15), Ittlinger/Borger (GER)-Orsi Toth/Bianchi (ITA) 2-0 (22-20, 21-17), Pool D: Vitoria/Hegeile (BRA)-Hildreth/Van Gunst (USA) 2-0 (21-13, 21-18), Mariafe/Clancy (AUS)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 2-0 (21-12, 21-18). Pool C: Ludwig/Lippmann (GER)-Liliana/Paula (ESP) 1-2 (21-19, 12-21, 16-18), Esmée/Zoé (SUI)-Savvy/Van Winkle (USA) 2-1 (21-17, 21-23, 15-13). Pool B: Taiana Lima/Talita (BRA)-Klinger/Klinger (AUT) 1-2 (21-13, 19-21, 12-15), Xue/Xia (CHN)-Davidova/Khmil (UKR) 1-2 (18-21, 21-19, 12-15). Pool A: Raupelyte/Paulikiene (LTU)-Bansley/Bukovec (CAN) 2-1 (16-21, 25-23, 16-14), Tina/Anastasija (LAT)-Kraft/Denaburg (USA) 2-1 (21-15, 20-22, 15-11)

Finali primo posto gironi: Pavan/McBain (CAN)-Wojtasik/Kociolek (POL) 2-0 (21-18, 21-17), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Ittlinger/Borger (GER) 0-2 (0-21, 0-21), Vitoria/Hegeile (BRA)-Mariafe/Clancy (AUS) 2-0 (21-15, 21-18), Liliana/Paula (ESP)-Esmée/Zoé (SUI) 0-2 (0-21, 0-21), Klinger/Klinger (AUT)-Davidova/Khmil (UKR) 0-2 (0-21, 0-21), Raupelyte/Paulikiene (LTU)-Tina/Anastasija (LAT) 0-2 (11-21, 16-21)

Finale terzo posto gironi: Vieira/Chamereau (FRA)-Akiko/Ishii (JPN) 2-0 (21-19, 21-19), Placette/Richard (FRA)-Orsi Toth/Bianchi (ITA) 2-1 (16-21, 21-17, 15-11), Hildreth/Van Gunst (USA)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 1-2 (17-21, 21-10, 12-15), Ludwig/Lippmann (GER)-Savvy/Van Winkle (USA) 2-1 (13-21, 21-12, 15-9), Taiana Lima/Talita (BRA)-Xue/Xia (CHN) 0-2 (12-21, 13-21), Bansley/Bukovec (CAN)-Kraft/Denaburg (USA) 2-0 821-14, 21-19)

Play-off: Ludwig/Lippmann (GER)-Placette/Richard (FRA), Vieira/Chamereau (FRA)-Ahtiainen/Lahti (FIN)

Ottavi di finale: Draw-Davidova/Khmil (UKR), Wojtasik/Kociolek (POL)-Liliana/Paula (ESP), Vitoria/Hegeile (BRA)-Raupelyte/Paulikiene (LTU), Pavan/McBain (CAN)-Xue/Xia (CHN), Bansley/Bukovec (CAN)-Esmée/Zoé (SUI), Klinger/Klinger (AUT)-Ittlinger/Borger (GER), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Mariafe/Clancy (AUS), Tina/Anastasija (LAT)-Draw.