Basket, Venezia, la terza rimonta è quella buona. Battuta Bologna e si va a gara-4

Si è appena conclusa al Taliercio gara-3 delle semifinali di Serie a di basket e sul parquet veneto sono scese in campo la Reyer Venezia e la Virtus Bologna. Per gli ospiti il primo match point per conquistare la finalissima, mentre per i padroni di casa è già sfida da dentro o fuori, con l’obbligo di vincere per allungare la serie. Ecco come è andata.

Parte ancora una volta fortissimo la Virtus Bologna, che con Ante Zizic mette in difficoltà la difesa di Venezia e piazza un primo parziale di 7-0. Tessitori riporta i padroni di casa sul -3, ma ancora una volta sono gli emiliani a dare una nuova spallata, ancora con uno Zizic implacabile, che tra campo e lunetta raggiunge velocemente la doppia cifra. Fatica in difesa Venezia e non trova canestri in attacco, con Bologna che così scappa via e chiude il primo quarto sul 29-16.

Prova una reazione la Reyer a inizio secondo quarto, con cinque punti consecutivi di Casarin e la schiacciata di Tucker per il -6, ma ancora una volta riallunga la Virtus con una giocata da tre punti di Shengelia. Bologna che torna in doppia cifra di vantaggio, con Venezia che non riesce a riavvicinarsi, con qualche palla persa di troppo, e ospiti che gestiscono il vantaggio nel finale del primo tempo. Si va, così, al riposo sul 38-49, con Venezia che manca due triple allo scadere per tornare in singola cifra di svantaggio. Bologna con due giocatori già in doppia cifra, con Zizic a quota 15 e Shengelia a 12.

L’avvio di ripresa vede le due squadre faticare tantissimo al tiro, con solo Bologna che trova una tripla, mentre servono quasi tre minuti a Venezia a sbloccarsi. Così la Virtus tocca nuovamente il massimo vantaggio sul +15, ma poi si inceppa l’attacco ospite, con la Reyer che trova i punti di Parks, Simms e Tucker e padroni di casa che tornano dopo tantissimo tempo in singola cifra di svantaggio. Non si sblocca Bologna e Venezia arriva a -4 prima che Mickey fa 0/2 ai liberi. Casarin firma il -2 e match completamente riaperto. Bologna sbaglia tantissimi liberi, crollano le percentuali da oltre l’arco e prima della fine del terzo quarto chiude la rimonta Venezia con i liberi di Parks che manda le squadre all’ultimo stop sul 59-59.

Heidegger si sblocca a inizio ultimo quarto e primo vantaggio per la Reyer in tutta la partita. Si lotta punto a punto, Venezia allunga sul +3, ma si sblocca anche Belinelli da oltre l’arco e nuovo pareggio tra le due squadre. Riallunga Bologna sul +4, ma ancora è Heidegger a ricucire quasi tutto lo svantaggio. Si continua a lottare punto a punto, con Venezia che paga le percentuali bassissime da oltre l’arco, ma anche Bologna sbaglia tantissimo in questa ripresa. Prima una giocata da tre punti di Heidegger e poi un canestro di Parks vale il +3 a 26” dalla fine. Belinelli calpesta la riga laterale prima della tripla, poi De Nicolao allunga dalla lunetta e Venezia si impone 78-73 e manda la serie a gara-4.