Basket, la Virtus Bologna travolge Tortona in gara-5 e accede alle semifinali Scudetto

La Virtus Segafredo è la quarta e ultima semifinalista dei Playoff Scudetto 2024 per la Serie A di basket maschile. Al termine di una serie più equilibrata del previsto, i bianconeri hanno fatto valere il fattore campo (da testa di serie numero 1) imponendosi anche in gara-5 davanti al pubblico della Segafredo Arena sulla Bertram Derthona Tortona e superando così alla “bella” i quarti di finale dopo aver perso due partite consecutive in trasferta a Casale Monferrato.

In semifinale le Vu Nere affronteranno (sempre con il fattore campo favorevole) l’Umana Reyer Venezia, quarta classificata della regular season che ha avuto la meglio 3-2 sull’UnaHotels Reggio Emilia. Nell’altra semifinale ci sarà invece il confronto tra Olimpia Milano e Germani Brescia, rispettivamente seconda e terza testa di serie del tabellone.

Ritrovato il parquet casalingo della Fiera di Bologna, i ragazzi di coach Banchi hanno approcciato bene al primo elimination game della stagione in campionato volando presto sul +8 (13-5) e chiudendo il primo quarto avanti 21-14. Nel secondo periodo i piemontesi si riavvicinano in diverse occasioni a -5, ma la Virtus finisce forte e rientra negli spogliatoi a metà incontro sul 46-35.

In avvio di terzo quarto Tortona prova a ricucire il divario e rientra a -7 sul 46-39, poi però viene travolta da un parziale di 15-4 che proietta i padroni di casa in fuga a +18 sul 61-43. Si arriva all’ultima pausa sullo score di 69-54 in favore dei felsinei, che piazzano un 6-0 in apertura di quarto periodo spegnendo definitivamente le velleità di rimonta avversarie. Minuti finali di garbage time – in cui Bologna dilaga – che fissano il punteggio conclusivo sul 92-63.

Top scorer uno scatenato Tornike Shengelia con 22 punti, ma vanno in doppia cifra per la Virtus anche Belinelli, Pajola e Mickey. Di seguito il tabellino ufficiale del match:

Virtus Segafredo Bologna vs Bertram Derthona Tortona: 92-63

(1Q 21-14, 2Q 46-35, 3Q 69-54)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 8, Belinelli 15, Pajola 13, Mascolo 4, Lomasz, Shengelia 22, Hackett 2, Mickey 12, Polonara 2, Zizic 8, Dunston 4, Abass 2.

Coach Luca Banchi

Bertram Derthona Tortona: Zerini 5, Baldi 3, Ross 10, Dowe 8, Candi 3, Tavernelli, Strautins 4, Baldasso 11, Kamagate 5, Obasohan, Weems 10, Radosevic 4.

Coach Walter De Raffaele