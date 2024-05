Basket, Trento espugna Assago battendo l’Olimpia Milano nei playoff di Serie A. Brescia piega la resistenza di Pistoia

Seconda giornata di playoff per la Serie A di basket, con le gare-1 dei quarti di finale dei playoff (Olimpia Milano-Trento e Brescia-Pistoia) completate da pochi minuti. Andiamo a fare un breve riepilogo di come sono andate.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 84-85

La Dolomiti Energia Trentino firma l’impresa espugnando l’Unipol Forum di Assago sorprendendo i campioni d’Italia per 84-85 grazie ad una magia di Kamar Baldwin. Inizio di match scoppiettante, con le due squadre che lottano subito punto a punto (7-8). L’EA7 Emporio Armani prova a dare una scossa con Mirotic e Melli (13-8), innestando le marce alte per scappare grazie ai canestri pesanti di Shields – 27 punti per lui al termine della sfida – e Shabazz Napier per il 32-21 in favore dei milanesi alla prima sirena. Nel secondo quarto la Dolomiti Energia accenna una reazione e riesce a risalire fino al -4 (34-30), con l’ex di turno Alviti che dall’arco spara una tripla per avvicinarsi ulteriormente (38-37). Ellis dalla lunetta mette la freccia per gli ospiti, con Devon Hall che risponde con la stessa moneta impattando nel punteggio prima del riposo di metà partita (43-43). Nella ripresa la sfida rimane sul filo dell’equilibrio (48-51), con con Baldwin e Hubb che danno un mini-vantaggio all’Aquila (62-67). Cooke Jr. appoggia per il +7, ma Shields tiene l’Olimpia a -5 dopo 30’ (64-69). Nel quarto conclusivo Milano riesce a rimettere il naso avanti, ma il neo-arrivato Hommes è perfetto dall’arco per il +5 e conseguente time-out di Ettore Messina. Melli pareggia i conti da lontano (80-80), ma Baldwin si prende la responsabilità e va fin in fondo per il canestro che vale la vittoria: finisce 84-85 al Forum, con Milano che proverà a rialzare prontamente la testa nella gara-2 in programma martedì sera.

TOP SCORER

Olimpia Milano: Shields 27, Napier 14, Mirotic 13

Trento: Cooke 21, Baldwin 17, Hubb e Forray 10

GERMANI BRESCIA-ESTRA PISTOIA 79-70

La Germani Brescia piega la resistenza dell’Estra Pistoia e va sull’1-0 nella serie! I lombardi volano a +23 nel primo tempo, con Pistoia che ricuce lo strappo nella ripresa salvo cedere nel finale. Dopo un avvio punto a punto (4-2), la Germani preme sull’acceleratore e dà un primo strappo grazie alla bomba in contropiede di Amedeo Della Valle (13-5). L’Estra accusa il colpo, con la Leonessa che sfonda anche il +10 con Akele e Christon (19-7). Un canestro per parte di Akele e Varnado che fissa il punteggio sul 23-12 dopo 10’. Nel secondo quarto la Germani mantiene gli avversari a distanza di sicurezza (31-17), con Christon che alza l’alley-oop per Gabriel che infiamma il PalaLeonessa (33-19). Pistoia non riesce ad invertire la rotta, sprofondando anche a -23. Varnado e Moore cercano di scuotere i toscani (43-25), con un piazzato dell’ex Sassari ed una tripla di Moore che valgono il 48-28 con cui si va negli spogliatoi per il riposo di metà partita. Mini-break dell’Estra in apertura di ripresa (48-33), con Miro Bilan che si rende protagonista di un canestro pesante ed una schiacciata per rispondere (54-33). Hawkins e Varnado suonano la carica per il -12 (57-45), con la squadra di coach Brienza che ci crede e risale la china dal -23 fino al -6 grazie i liberi di Gianluca Della Rosa con cui si va all’ultima pausa breve del match (61-55). CJ Massimburg fa 2/2 in lunetta nel quarto conclusivo, smuovendo il punteggio dopo un minuto (63-55). L’inerzia del match è però favorevole a Pistoia, che con due bombe in fila di Willis e Moore pareggia i conti (63-63). Ci pensa Semaj Christon a scuotere il PalaLeonessa con la tripla del +3 (66-63). Finale al cardiopalma, con l’ex Tortona che porta Brescia a +5 dalla lunetta (70-65). Ci pensa CJ Massinburg a mettere il sigillo sulla vittoria della Germani con due triple pesantissime (76-67), al pari di Nikola Akele e Payton Willis per il 79-70 con cui Brescia vince gara-1 non senza soffrire – si ritorna al PalaLeonessa martedì sera per gara-2.

TOP SCORER

Brescia: Bilan 19, Massinburg 13, Christon e Della Valle 11

Pistoia: Varnado 16, Willis e Moore 15