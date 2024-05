Sono state diramate dalla FIP le convocazioni per il raduno che, dall’8 al 13 maggio, si svolgerà a Roma in previsione del Preolimpico di Debrecen che cercherà di dare all’Italia femminile la seconda partecipazione alle Olimpiadi nel basket 3×3. L’obiettivo Parigi 2024 passerà dall’Ungheria, in un torneo di elevato livello in cui il primo girone sarà quello con padrone di casa, Olanda e Israele.

Andrea Capobianco, che è il capo allenatore sia del 3×3 che della Nazionale maggiore del basket normale, ha chiamato Debora Carangelo, Chiara Consolini, Rae Lin D’Alie, Beatrice Del Pero, Caterina Gilli, Sara Madera, Giulia Natali e Beatrice Stroscio.

Ci sono due coppie di compagne di squadra: Consolini e Del Pero in quota Virtus Bologna, Gilli e Natali per Roma. Per il resto, Carangelo viene da un’ottima stagione a Sassari, D’Alie da un’annata convincente a San Martino di Lupari, Madera dall’esperienza in Spagna al Lointek Gernika Bizkaia. Infine, Stroscio ha disputato l’ultima stagione ad Umbertide, in A2, dove è andata in doppia cifra di media.

A disposizione di Capobianco ci sono Maria Miccoli, Giuditta Nicolodi, Laura Spreafico e Stefania Trimboli. In particolare, per Spreafico problemi di infortuni nell’ultima parte di stagione, ragion per cui è rimasta fuori dalla serie in cui la sua Passalacqua Ragusa ha trovato un colpo a dir poco miracoloso contro Bologna.

L’Italia si radunerà al CPO Giulio Onesti della capitale e, tra l’11 e il 13 maggio, svolgerà anche incontri amichevoli con la Tunisia prima di volare verso Debrecen il 14. Qui, il 16 maggio, alle 19:45 incontrerà il team olandese e alle 21:10 quello israeliano. Il 18 maggio alle 20:45, invece, ci sarà la sfida all’Ungheria. Il 19 maggio, dalle 15:50, si succederanno quarti di finale, semifinale e finale.