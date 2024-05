Si sta disputando in questi due giorni la seconda tappa, in termine tecnico “stop”, delle Women’s Series 2024, il circuito che da qualche anno è stato creato dalla sezione 3×3 della FIBA per mantenere alta l’attività durante i periodi estivi.

In particolare, questo evento sta andando in scena a Marsiglia e l’Italia è presente con una squadra composta da Chiara Consolini, Laura Spreafico, Maria Miccoli e Stefania Trimboli. Otto le squadre al via, divise in quattro gironi da due: le prime vanno direttamente in semifinale, seconda e terza ai quarti incrociati.

L’Italia ha disputato i primi due incontri ieri, contro le ungheresi di Gyor e poi contro l’Ucraina, sempre nel girone A. Sono arrivate una sconfitta per 18-16 e poi una vittoria molto netta per 21-10. Oggi il confronto con la Francia e poi il tabellone a eliminazione diretta. Nell’altro raggruppamento Polonia, Portogallo, Olanda e Porto Rico.

Nella prima gara, per Gyor 7 punti di Zsófia Jáhni e Orsolya Tóth, 3 di Virág Weninger e 1 per Fanni Szabó, per l’Italia 8 di Consolini, 6 di Spreafico, 2 di Trimboli e 0 di Miccoli. Nella seconda, per le azzurre 7 di Miccoli, 5 a testa di Consolini e Trimboli e 4 di Spreafico, per l’Ucraina 7 di Oksana Mollova, 2 di Miriam Uro-Nilie, 1 di Vita Horobets e 0 di Krystyna Filevych.