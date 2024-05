Baseball: Parma, San Marino e Bologna vincono le rispettive serie nel sabato di Serie A

Regna l’equilibrio nel raggruppamento A valido per la Serie A 2024 di baseball. Al momento infatti Parma, San Marino e Fortitudo Bologna viaggiano con sette vittorie e due sconfitte, garantendo come sempre un grande spettacolo.

Parmaclima nello specifico si è imposta nella serie contro Macerata: dopo aver vinto ieri gara-1 gli emiliani hanno infatti trionfato anche in gara-2 per 3-9, salvo poi perdere non senza sorprese gara-3 per 4-0. Percorso simile a quello di San Marino che, a seguito del K.O contro la BSC Grosseto per 10-5, è riuscita a passare in gara-3 di misura, chiudendo i conti sul 3-4. Percorso netto invece per Bologna, abile a vincere i due match in programma per 5-3 e 4-2.

Nel gruppo B la Capolista Collecchio si stacca nettamente da Verona vincendo la serie d’alta classifica contro i veneti. In realtà gli scaligeri sono riusciti a riacciuffare gli avversari in una gara-2 terminata per 5-1, ma la forza di Collecchio si è palesata in un ultimo atto concluso per 1-3.

Nel gruppo D da segnalare infine la vittoria di Nettuno contro Godo per 11-1 e per 0-10. Successo anche per i Lions Nettuno che hanno arginato Fiorentino 2-5. La Serie A tornerà oggi, domenica 12 maggio.