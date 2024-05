Badminton, Giovanni Toti vola ai Giochi di Parigi 2024! Prima volta per l’Italia alle Olimpiadi nel singolare maschile

Giovanni Toti vola ufficialmente ai Giochi di Parigi 2024: l’azzurro, inizialmente il primo degli esclusi, può far festa dopo l’annuncio dell’Australia, che ha deciso di declinare la quota ricevuta nel singolare maschile, che viene dunque riallocata all’atleta italiano in maniera nominale.

L’Australia si era qualificata ai Giochi attraverso la quota continentale in quattro tabelloni, ovvero nel singolare maschile con Tang (160°), nel singolare femminile con Ho (92ma), nel doppio femminile con Mapasa/Yu (32me) e nel doppio misto con Choo/Somerville (44mi).

Il regolamento prevede che una Nazione non possa qualificarsi in più di due tabelloni attraverso le quote continentali, quindi l’Australia è stata costretta ad optare per due delle quattro quote elencate: la scelta è ricaduta su Tiffany Ho (singolare femminile) e Setyana Mapasa/Angela Yu (doppio femminile).

L’Australia dunque ha declinato la quota nel singolare maschile e non vi sono altri Paesi oceanici oltre Australia e Nuova Zelanda rappresentati nelle prime 250 posizioni del ranking olimpico, quindi la quota viene riallocata a Giovanni Toti.

In passato l’Italia non era mai stata rappresentata ai Giochi nel singolare maschile, mentre erano riuscite nell’impresa nel singolare femminile nel 2008 e nel 2012 Agnese Allegrini, poi 33ma in entrambe le edizioni, e nel 2012 Jeanine Cicognini, la quale si classificò 14ma.

Angela Yu, Setyana Mapasa and Tiffany Ho have been announced as Australia’s badminton team for the #Paris2024 Olympic Games at the Australian National Championships in Bendigo today.

